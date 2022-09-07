Казахстанские боксерши выступят на турнире в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по боксу отправилась в Польшу, где выступит на международном турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования пройдут с 4 по 11 сентября. Казахстан на них будет представлен следующими спортсменками: Карина Ибрагимова, Назым Кызайбай, Римма Волосенко, Мадина Нуршаева, Ляззат Кунгейбаева, Жайна Шекербекова, Дарига Шакимова, Валентина Хальзова, Алуа Балкибекова, Гульсая Ержан, Балжан Аскар, Сания Султанкызы, Жазира Оракбаева, Балауса Муздиман, Айдана Забынбекова, Аида Абикева, Анель Сакыш.









Фото: olympic.kz