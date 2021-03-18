Казахстанские боксерши вышли в следующий раунд турнира «Босфор»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Турции продолжается международный турнир по боксу «Босфор». Три казахстанки вышли в следующий раунд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Назым Кызайбай, выступающая в весовой категории до 51 кг, оказалась сильнее украинской соперницы и вышла в следующий раунд соревнований.

Владислава Кухта, представляющая Казахстан в весовой категории 60 кг, одержала победу над соперницей из Марокко.

Римма Волосенко, выступающая в этой же весовой категории оказалась сильнее соперницы из Украины.

Обе соперницы выступят в следующем круге турнира. Отметим, ранее в следующий раунд турнира вышла Валентина Хальзова.