10:03, 18 Март 2021 | GMT +6
Казахстанские боксерши вышли в следующий раунд турнира «Босфор»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Турции продолжается международный турнир по боксу «Босфор». Три казахстанки вышли в следующий раунд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Назым Кызайбай, выступающая в весовой категории до 51 кг, оказалась сильнее украинской соперницы и вышла в следующий раунд соревнований.
Владислава Кухта, представляющая Казахстан в весовой категории 60 кг, одержала победу над соперницей из Марокко.
Римма Волосенко, выступающая в этой же весовой категории оказалась сильнее соперницы из Украины.
Обе соперницы выступят в следующем круге турнира. Отметим, ранее в следующий раунд турнира вышла Валентина Хальзова.