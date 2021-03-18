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    10:03, 18 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанские боксерши вышли в следующий раунд турнира «Босфор»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Турции продолжается международный турнир по боксу «Босфор». Три казахстанки вышли в следующий раунд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Назым Кызайбай, выступающая в весовой категории до 51 кг, оказалась сильнее украинской соперницы и вышла в следующий раунд соревнований.

    Владислава Кухта, представляющая Казахстан в весовой категории 60 кг, одержала победу над соперницей из Марокко.

    Римма Волосенко, выступающая в этой же весовой категории оказалась сильнее соперницы из Украины.

    Обе соперницы выступят в следующем круге турнира. Отметим, ранее в следующий раунд турнира вышла Валентина Хальзова.


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