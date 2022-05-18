18 Мая 2022 08:51

Казахстанские боксерши поборются за выход в финал ЧМ по боксу в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира по боксу среди женщин в Стамбуле пройдут полуфинальные поединки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 17:00 по столичному времени стартует дневная сессия, в рамках которой Алуа Балкибекова (до 48 кг) встретится с Севдой Асеновой из Болгарии, Жайна Шекербекова (до 52 кг) сразится с тайской спортсменкой Джутамас Джитпонг, Карина Ибрагимова (до 57 кг) подерется с Линь Юй Тин из Тайбэя, а Валентина Хальзова (до 70 кг) выйдет на ринг против представительницы Мозамбика Алсинды Хелены Пангуане.

В вечерней сессии (с 21:00) Дина Жоламан в полуфинале весовой категории до 54 кг будет противостоять румынке Лакрамиоаре Периджок.

Прямую трансляцию боев можно будет посмотреть на телеканале «Qazsport», а также YouTube-канале чемпионата мира-2022.

Ранее сообщалось, что изначально Казахстан на ЧМ-2022 представляли 12 спортсменок, однако еще до четвертьфиналов команда понесла шесть потерь: Назым Кызайбай (50 кг), Римма Волосенко (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Дарига Шакимова (66 кг), Надежда Рябец (75 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). Также проиграла казахстанка Ангелина Лукас (52 кг), выступавшая за команду Fair Chance Team под флагом IBA.