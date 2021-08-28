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вчера 22:52
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Казахстанские боксерши обошли Узбекистан в борьбе за «золото» молодежного чемпионата Азии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ) прошел очередной день соревнований, в котором свои полуфинальные поединки провели девушки из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстан в ринге представили семь спортсменок, пятеро из которых смогли сегодня выйти в финал. За золотые медали поборются: Жулдыз Шаяхметова, Гаухар Шайбекова, Дана Дидай, Аида Сарибарова и Диана Магауяева.
Результаты казахстанских спортсменок:
48 кг. Гулназ Бурибаева (Казахстан) — Фарзона Фозилова (Узбекистан) — 0:5
57 кг. Шахназ Исаева (Казахстан) — Нигина Уктамова (Узбекистан) — 0:5
60 кг. Жулдыз Шаяхметова (Казахстан) — Мьярмагсурен Цецегдари (Монголия) — 4:1
70 кг. Гаухар Шайбекова (Казахстан) — Лашу Ядав (Индия) — 5:0
75 кг. Дана Дидай (Казахстан) — Хамес Шахад (ОАЭ) — победа Дидай RSC на 40-й секунде
81 кг. Аида Сарибарова (Казахстан) — Сахобат Хусанова (Узбекистан) — победа Сарибаровой RSI 2 при счете 4:1
81+ кг. Диана Магауяева (Казахстан) — Хадичабону Ергашева (Узбекистан) — 5:0.
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