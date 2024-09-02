Казахстанские боксеры завоевали 13 медалей на Кубке Евразии

В Чите (Россия) завершился Кубок Евразии по боксу. Команда Казахстана отметилась на нем 13 наградами, передает агентство Kazinformсо ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Победу в весовой категории до 67 килограммов одержал Торехан Сабырхан.

На втором месте завершили турнир Жансери Кошербаев (до 57 кг) и Мадияр Бексултанов (до 80 кг).

Бронзвыми призерами стали Бексултан Боранбек (до 51 кг), Адильбек Кожахан, Али Мурат (до 54 кг), Бауржан Муратов (до 57 кг), Асылхан Кошербай, Ахмет Усен (до 63,5 кг), Онер Сейлхан (до 71 кг), Санжарали Бегалиев (до 75 кг), Дамир Синеев (до 80 кг), Аслан Ельдибайулы (до 92 кг).

Кайрат Сатжанов, занимавший должность старшего тренера молодёжной команды, в августе был назначен главным тренером сборной. В настоящее время тренирует молодежь Багдат Онгарбеков.