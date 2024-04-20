Казахстанские боксеры узнали позиции в обновленном рейтинге WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В первом тяжелом весе проживающий в Германии уроженец Казахстана Роман Фресс остается девятым, а Али Балоев по-прежнему располагается на 12-й позиции. Чемпионом мира в этом весе является британец Крис Биллам-Смит. Топ-3 составляют его соотечественник Ричард Риакпоре, польский боксер Михаэль Цесляк и канадец Райан Росицки.

В среднем дивизионе, где чемпионский титул WBO принадлежит Жанибеку Алимханулы, Мейирим Нурсултанов остался на третьей строчке. Первую и вторую позиции в рейтинге занимают британцы Хамза Шираз и Крис Юбэнк-младший соответственно.