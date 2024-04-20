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    19:15, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанские боксеры узнали позиции в обновленном рейтинге WBO

    бокс
    Фото: pixabay.com

    Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В первом тяжелом весе проживающий в Германии уроженец Казахстана Роман Фресс остается девятым, а Али Балоев по-прежнему располагается на 12-й позиции. Чемпионом мира в этом весе является британец Крис Биллам-Смит. Топ-3 составляют его соотечественник Ричард Риакпоре, польский боксер Михаэль Цесляк и канадец Райан Росицки.

    В среднем дивизионе, где чемпионский титул WBO принадлежит Жанибеку Алимханулы, Мейирим Нурсултанов остался на третьей строчке. Первую и вторую позиции в рейтинге занимают британцы Хамза Шираз и Крис Юбэнк-младший соответственно.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рейтинг Бокс
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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