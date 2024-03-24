Казахстанские боксеры триумфально выступили на турнире в Литве

В Каунасе (Литва) завершился международный турнир по боксу имени Альгирдаса Шоцикаса в Каунасе (Литва), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В финале у мужчин Казахстан представляли девять боксеров: Нурсултан Алтынбек (54 кг), Асылжан Серикбай (57 кг), Алмат Абдуали (60 кг), Жандос Кыдыралиев (63,5 кг), Елнур Суюнбай (67 кг), Фарух Токтасынов (71 кг), Азамат Бектас (75 кг), Турсынбай Кулахмет (80 кг) и Абзал Куттыбеков (86 кг).

«Золото» из них смогли выиграть шесть спортсменов: Асылжан Серикбай победил украинца Дениса Роздольского, Жандос Кыдыралиев стал чемпионом без боя (ирландец Джон Пол Хэйл не вышел на поединок), Елнур Суюнбай выиграл у поляка Кирилла Глобенко, Фарух Токтасынов взял верх в противостоянии с украинцем Максимом Молоданом, Азамат Бектас победил польского боксера Михала Ярлински, а Турсынбай Кулахмет оказался сильнее англичанина Рамтина Мусы.





