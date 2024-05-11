Казахстанские боксеры поднялись в рейтинге WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксеров из Казахстана:

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий остался на 28-й строчке, а Иван Дычко по-прежнему занимает 32-е место.

В полутяжелом весе Бекзад Нурдаулетов вошел в рейтинг под 24-м номером. В конце апреля Нурдаулетов выступил на вечере бокса «Ночь чемпионов IBA» и победил доминиканца Луиса Антонио Техеду единогласным решением судей.

В среднем дивизионе Мейирим Нурсултанов остался на первой позиции. Чемпионом мира WBC официально стал доминиканский боксер Карлос Адамес.

В первом полусреднем весе Сергей Липинец поднялся с 28-го на 27-е место. Накануне Липинец выиграл главный бой в США, победив единогласным решением судей Робби Дейвиса-младшего из Великобритании.

Батыр Джукембаев в этой же категории отыграл одну строчку и стал 31-м.