Казахстанские боксеры поднялись в рейтинге WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает агентства Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксеров из Казахстана:

В супертяжелом весе Иван Дычко остался на 15-м месте.

Во втором среднем весе Бек Нурмаганбет также не изменил своего положения, сохранив десятую позицию.

Представители первого полусреднего веса Жанкош Тураров и Батыр Джукембаев улучшили свое положение — Тураров поднялся с седьмой на шестую строчку, а Джукембаев отыграл три позиции и занял девятое место.

Султан Заурбек остался пятым во втором полулегком весе.

Выступающий во втором легчайшем весе Евгений Павлов сохранил 14-ю позицию.