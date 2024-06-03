12:36, 03 Июнь 2024 | GMT +6
Казахстанские боксеры поднялись в рейтинге WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает агентства Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Позиции боксеров из Казахстана:
В супертяжелом весе Иван Дычко остался на 15-м месте.
Во втором среднем весе Бек Нурмаганбет также не изменил своего положения, сохранив десятую позицию.
Представители первого полусреднего веса Жанкош Тураров и Батыр Джукембаев улучшили свое положение — Тураров поднялся с седьмой на шестую строчку, а Джукембаев отыграл три позиции и занял девятое место.
Султан Заурбек остался пятым во втором полулегком весе.
Выступающий во втором легчайшем весе Евгений Павлов сохранил 14-ю позицию.