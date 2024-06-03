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    12:36, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанские боксеры поднялись в рейтинге WBA

    WBA
    Фото: WBA

    Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает агентства Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции боксеров из Казахстана:

    В супертяжелом весе Иван Дычко остался на 15-м месте.

    Во втором среднем весе Бек Нурмаганбет также не изменил своего положения, сохранив десятую позицию.

    Представители первого полусреднего веса Жанкош Тураров и Батыр Джукембаев улучшили свое положение — Тураров поднялся с седьмой на шестую строчку, а Джукембаев отыграл три позиции и занял девятое место.

    Султан Заурбек остался пятым во втором полулегком весе.

    Выступающий во втором легчайшем весе Евгений Павлов сохранил 14-ю позицию.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рейтинг Бокс
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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