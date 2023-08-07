АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские боччисты будут участвовать в Азиатских параиграх, которые пройдут в октябре этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед нашими спортсменами открываются новые возможности. Ожидаются Азиатские игры. Мы тоже будем там присутствовать. В этом году перешли на новый этап развития Паралимпийских игр. Наши спортсмены показывают мастерство на международных соревнованиях. Это очень важный этап, с чем я вас всех поздравляю. Мы реально оцениваем ситуацию. Видим, что нужна большая подготовка», - отметил во время встречи со спортсменами Маулен Ашимбаев.







Азиатские параигры пройдут с 22 по 28 октября. 5 казахстанских спортсменов получили двухстороннее приглашение, одобренное Международной федерацией бочча и Азиатским Паралимпийским комитетом. Участие боччистов из Казахстана стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры и спорта Казахстана, генерального спонсора Казахстанской федерации бочча – Фонда поддержки туризма и спорта.

Наряду с этим, казахстанская сборная по бочча готовится к участию в международных соревнованиях Poznan 2023 World Boccia Challenger, которые пройдут с 18 по 24 августа в Польше.















