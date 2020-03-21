Казахстанские бизнесмены жертвуют средства для борьбы с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В созданный по инициативе Елбасы Общественный Фонд «Birgemiz» продолжают поступать пожертвования со всех регионов страны, передает МИА «Казинформ».

«Многие состоятельные казахстанцы перечисляют средства для борьбы с коронавирусом. Предложение Нурсултана Назарбаева нашло отклик среди отечественных меценатов и крупных предпринимателей», - сообщил пресс-секретарь Первого Президента Казахстана Айдос Укибай.

По его словам, это яркое свидетельство консолидации общества, государства и бизнеса перед лицом общей угрозы.

«Казахстанцы в очередной раз демонстрируют свое единство и силу духа, готовность прийти на помощь ближнему и вместе преодолеть сложности», - подчеркнул Айдос Укибай.

Собранные средства будут расходоваться в соответствии с рекомендациями Государственной комиссии.

«В Общественный Фонд поступили пожертвования от меценатов и бизнесменов Тимура Кулибаева – 10 млн долларов, Айдына Рахимбаева – 2 млн долларов, Кенеса Ракишева – 1 млн долларов, Галимжана Есенова – 2 млн долларов, Рашида Сарсенова – 2 млн долларов, Александра Клебанова – 2 млн долларов, Александра Беловича – 2 млн долларов», - сообщил Айдос Укибай.

На данный момент сумма поступивших в Фонд средств, составляет 41 млн долларов.

Сбор средств на поддержку борьбы с коронавирусной инфекцией продолжается.

Реквизиты Общественного Фонда:

Получатель: Общественный фонд «Birgemiz»

Банк получателя: Филиал АО «ForteBank» в г.Нур-Султан

Текущий счет (IBAN счет) в KZT: KZ0896503F0009566181

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