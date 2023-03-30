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Казахстанские библиотекари пройдут обучение в Турции

Махаббат Сыздыкова
30 Марта 2023, 10:16
Казахстанские библиотекари пройдут обучение в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работники казахстанских библиотек пройдут повышение квалификации в Национальной библиотеке при Администрации Президента Турции в городе Анкаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Учебный процесс будет организован для того, чтобы специалисты ознакомились с работой турецких библиотек и обменялись опытом с иностранными коллегами. В частности, они смогут получить дополнительные знания о работе с фондами редких изданий, реставрации, процессе информатизации библиотек, современных библиографических мероприятиях и другом.

В данный момент идут необходимые организационные работы.

«Ежегодно Министерство культуры и спорта организовывает мероприятия по повышению квалификации работников государственных организаций культуры в странах ближнего и дальнего зарубежья. Ранее мы обучали сотрудников музеев, музеев-заповедников, музыкальных и драматических театров, изготовителей костюмной бутафории и аксессуаров. На сегодня крайне важно повысить квалификацию специалистов, работающих с редкими изданиями и занимающихся реставрацией книг в казахстанских библиотеках», - отметил вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов.


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