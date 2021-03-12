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    21:00, 11 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанские биатлонисты выступят в мужском спринте на этапе Кубка мира в Чехии

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    НОВЕ МЕСТО. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 11 марта, в Нове Место (Чехия) стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. Открывать соревнования будет мужской спринт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    В нем примут участие и представители команды Казахстана. На старт выйдут Владислав Киреев и Александр Мухин. Всего в заявке значатся 105 спортсменов. Начало в 22:30 по времени Нур-Султана.


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