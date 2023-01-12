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Казахстанские биатлонисты выступили на этапе Кубка мира в Германии

12 Января 2023, 20:54
Казахстанские биатлонисты выступили на этапе Кубка мира в Германии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская команда Казахстана приняла участие в индивидуальной гонке этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в Рупольдинге (Германия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Всего на старт вышли три казахстанца. Лучшим в составе команды оказался Владислав Киреев, занявший 85 место. Данил Белецкий финишировал на 87 месте, а Сергей Сирик - на 92-м.

Победу одержал норвежец Йоханесс Бе. Второе место осталось за Ветле Кристиансоном (Норвегия). Словенец Яков Фак показал третий результат.

Фото: olympic.kz


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