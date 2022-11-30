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Казахстанские биатлонисты стартовали на этапе Кубка мира в Финляндии

30 Ноября 2022, 16:22
Казахстанские биатлонисты стартовали на этапе Кубка мира в Финляндии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Контиолахти (Финляндия) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. В рамках соревнований состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Лучший результат в команде Казахстана показал Владислав Киреев. Он финишировал на 71 месте. Александр Мухин показал 79-й результат, Сергей Сирик — 96-й.

Победу одержал швед Мартин Понсилуома. Второе место у Никласа Хартвига (Швейцария). Третьим финишировал немец Дэвид Зобель.


Фото: olympic.kz

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