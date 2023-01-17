Казахстанские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Универсиаде-2023

17 Января 2023, 07:52

ЛЭЙК-ПЛЭСИД. КАЗИНФОРМ - На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) у биатлонистов прошла одиночная смешанная эстафета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан представляли Арина Крюкова и Александр Мухин. Сборная Казахстана заняла четвертое место, уступив лидеру 1 минуту и 16,6 секунды. «Золото» выиграла команда Чехии, в составе которой выступали Тереза Яндова и Якуб Кочан. Серебряные призерами стали биатлонисты из Франции - Полин Машу и Аксель Гарнье. Бронзовыми призерами в миксте - украинцы Юлия Городна и Степан Кинаш.

Биатлон. Одиночная смешанная эстафета.

1. Чехия — 37:25.3 (0+3)

2. Франция — +37.5 (0+10)

3. Украина — +41.9 (1+11)

4. Казахстан — +1:16.6 (5+13).

Фото: sports.kz