Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Универсиаде-2023

17 Января 2023, 07:52
Казахстанские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Универсиаде-2023

ЛЭЙК-ПЛЭСИД. КАЗИНФОРМ - На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) у биатлонистов прошла одиночная смешанная эстафета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан представляли Арина Крюкова и Александр Мухин. Сборная Казахстана заняла четвертое место, уступив лидеру 1 минуту и 16,6 секунды. «Золото» выиграла команда Чехии, в составе которой выступали Тереза Яндова и Якуб Кочан. Серебряные призерами стали биатлонисты из Франции - Полин Машу и Аксель Гарнье. Бронзовыми призерами в миксте - украинцы Юлия Городна и Степан Кинаш.

Биатлон. Одиночная смешанная эстафета.

1. Чехия — 37:25.3 (0+3)

2. Франция — +37.5 (0+10)

3. Украина — +41.9 (1+11)

4. Казахстан — +1:16.6 (5+13).


Фото: sports.kz

Новости по теме
Студенческая сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Словакии на Универсиаде-2023
Казахстанский конькобежец стал пятым на Универсиаде-2023
Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на старте турнира в Таиланде
Теги:
Читайте также
Студенческая сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Словакии на Универсиаде-2023
Казахстанский конькобежец стал пятым на Универсиаде-2023
ХК «Барыс» проиграл четвертый подряд матч КХЛ
Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на старте турнира в Таиланде
Определилась соперница Рыбакиной во втором круге Australian Open-2023
Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open-2023
Александр Бублик узнал свою позицию в обновленном рейтинге ATP
Снежный фестиваль прошел в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
2 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
3 Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области
4 Назначен заместитель акима Павлодарской области
5 Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange

Лента новостей