Казахстанские биатлонисты примут участие в чемпионате мира-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 по 21 февраля Словения примет чемпионат мира по биатлону. Казахстанские биатлонисты выехали в Поклюку, для того, чтобы принять участие в международном старте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

«Основная часть команды пересекла границу четырех европейских стран и достигла Поклюки. Мы представили нашим спортсменам возможность тренироваться и подготовится к мировому первенству. Вторая часть команды Казахстана готовится к участию в международном турнире в Польше», - сказал Максат Шаранов.

Расписание чемпионата мира по биатлону:

10 февраля - смешанная эстафета

12 февраля - Мужчины, спринт, 10 км

13 февраля - женский спринт, 7,5 км

14 февраля - легкая атлетика, мужчины, 12,5 км

14 февраля - легкая атлетика среди женщин, 10 км

16 февраля - женщины, личное первенство, 15 км

17 февраля - мужчины, личное первенство, 20 км

18 февраля - смешанная эстафета (супермикс)

20 февраля - эстафета, женщины и мужчины

21 февраля - женщины, масс-старт, 12,5 км

21 февраля - мужчины, масс-старт, 15 км

