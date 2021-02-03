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    15:00, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанские биатлонисты примут участие в чемпионате мира-2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 по 21 февраля Словения примет чемпионат мира по биатлону. Казахстанские биатлонисты выехали в Поклюку, для того, чтобы принять участие в международном старте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    «Основная часть команды пересекла границу четырех европейских стран и достигла Поклюки. Мы представили нашим спортсменам возможность тренироваться и подготовится к мировому первенству. Вторая часть команды Казахстана готовится к участию в международном турнире в Польше», - сказал Максат Шаранов.

    Расписание чемпионата мира по биатлону:
    10 февраля - смешанная эстафета
    12 февраля - Мужчины, спринт, 10 км
    13 февраля - женский спринт, 7,5 км
    14 февраля - легкая атлетика, мужчины, 12,5 км
    14 февраля - легкая атлетика среди женщин, 10 км
    16 февраля - женщины, личное первенство, 15 км
    17 февраля - мужчины, личное первенство, 20 км
    18 февраля - смешанная эстафета (супермикс)
    20 февраля - эстафета, женщины и мужчины
    21 февраля - женщины, масс-старт, 12,5 км
    21 февраля - мужчины, масс-старт, 15 км

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