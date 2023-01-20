Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанские биатлонисты остались без медалей после триумфа в спринте на Универсиаде-2023

20 Января 2023, 07:33
Казахстанские биатлонисты остались без медалей после триумфа в спринте на Универсиаде-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) у биатлонистов прошла гонка преследования на 12,5 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан представляли Бекентай Турлубеков, Александр Мухин, Кирилл Бауэр и Вадим Куралес. Лучшим из них стал Кирилл Бауэр — он финишировал на пятом месте. «Золото» выиграл американский биатлонист Бьорн Уэстервелт, серебряную медаль завоевал украинец Дмитрий Грущак, бронзовым призером стал поляк Войцех Яник.

Биатлон. Мужчины
Гонка преследования. 12,5 км.
1. Бьорн Уэстервелт (США) — 35:38.3 (1+2+1+0)
2. Дмитрий Грущак (Украина) — +48.0 (0+0+0+1)
3. Войцех Яник (Польша) — +1:08.1 (0+2+1+1)

5. Кирилл Бауэр (Казахстан) — +1:18.6 (0+0+2+2)
6. Александр Мухин (Казахстан) — +1:48.2 (1+1+1+2)
9. Вадим Куралес (Казхастан) — +2:06.3 (2+0+2+2)
14. Бекентай Турлубеков (Казахстан) — +3:27.6 (2+1+1+2)


Фото: sports.kz


Новости по теме
«Барыс» прервал серию поражений в КХЛ
Казахстан сыграет с Канадой в полуфинале хоккейного турнира Универсиады-2023
Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность снявшей хиджаб шахматистки из Ирана
Теги:
Читайте также
Месси и Роналду устроили яркое шоу в матче с девятью голами после ЧМ-2022
Казахстан сыграет с Канадой в полуфинале хоккейного турнира Универсиады-2023
«Барыс» прервал серию поражений в КХЛ
Матч за мировую шахматную корону пройдет в Астане
Шах и мат: с большим размахом прошел ЧМ по быстрым и блиц-шахматам в Алматы
Два крупных соревнования планирует провести Казахстанская федерация шахмат в РК
Опоздал, но победил: историей успеха Магнуса Карлсена поделились в Казахстанской федерации шахмат
Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность снявшей хиджаб шахматистки из Ирана
Новости партнеров
Популярное
1 Нуралхан Кошеров назначен заместителем акима Туркестанской области
2 Серик Мамытов назначен акимом Жетысайского района Туркестанской области
3 Алихан Смаилов стал председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына»
4 Ганижан Калиев назначен руководителем управления по контролю Кызылординской области
5 Жандос Еркинбек назначен акимом Кармакшинского района Кызылординской области

Лента новостей