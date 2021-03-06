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    05:55, 06 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанские биатлонисты не попали в общий зачет эстафеты Кубка Мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилась мужская эстафета на этапе кубка Мира по биатлону в чешском Нове-Место. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    Победу в эстафете одержали биатлонисты Германии, второй результат — у России, третьими стали атлеты из Норвегии.

    Казахстанские биатлонисты Александр Мухин, Владислав Киреев, Сергей Сирик и Данил Белецкий не смогли пробиться в общий зачет прошедшей гонки.
    Биатлон. Кубок Мира. Нове-Место (Чехия)
     Мужчины. Эстафета. 4×7.5 км. Восемь огневых рубежей
    1. Германия — 1:12:28.1 (0+1 0+4)
    2. Россия — +1:21.7 (0+5 0+3)
    3. Норвегия — +1:33.2 (0+0 3+9)
    22. Казахстан — Lapped


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