Казахстанские биатлонисты готовятся к международным стартам в Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по биатлону проводит учебно-тренировочные сборы на территории Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Подготовка направлена на участие в международных стартах. Состав выглядит следующим образом: Сергей Сирик, Александр Мухин, Данил Белецкий, Кирилл Бауэр, Асет Дюсенов, Никита Акимов, Елизавета Белецкая, Полина Егорова, Кристина Титиевская и Алина Скрипкина.

12 августа к учебно-тренировочному сбору в словенском городе Поклюка присоединятся также Вадим Куралес и Руслан Амурлаев.













Фото: olympic.kz