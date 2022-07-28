22:05, 27 Июль 2022 | GMT +6
Казахстанские биатлонисты готовятся к международным стартам в Европе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по биатлону проводит учебно-тренировочные сборы на территории Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Подготовка направлена на участие в международных стартах. Состав выглядит следующим образом: Сергей Сирик, Александр Мухин, Данил Белецкий, Кирилл Бауэр, Асет Дюсенов, Никита Акимов, Елизавета Белецкая, Полина Егорова, Кристина Титиевская и Алина Скрипкина.
12 августа к учебно-тренировочному сбору в словенском городе Поклюка присоединятся также Вадим Куралес и Руслан Амурлаев.
Фото: olympic.kz