Казахстанские биатлонистки выступят в индивидуальной гонке на этапе Куба мира в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Италии продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 21 января, состоится женская индивидуальная гонка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Участницам предстоит преодолеть 15 километров. На старт выйдут 100 биатлонисток.

Команду Казахстана представят Галина Вишневская-Шепоренко, Дарья Климина, Елизавета Бельченко.

Напомним, Казахстан на турнире представляли двое атлетов: Асет Дуйсенов и Данил Билецкий. Лучшего результата среди казахстанцев добился Асет Дуйсенов, который финишировал 36-ым. Белецкий в итоговом протоколе расположился на 85-ом месте.