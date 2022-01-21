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Казахстанские биатлонистки выступят в индивидуальной гонке на этапе Куба мира в Италии
21 Января 2022 18:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Италии продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 21 января, состоится женская индивидуальная гонка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Участницам предстоит преодолеть 15 километров. На старт выйдут 100 биатлонисток.
Команду Казахстана представят Галина Вишневская-Шепоренко, Дарья Климина, Елизавета Бельченко.
Напомним, Казахстан на турнире представляли двое атлетов: Асет Дуйсенов и Данил Билецкий. Лучшего результата среди казахстанцев добился Асет Дуйсенов, который финишировал 36-ым. Белецкий в итоговом протоколе расположился на 85-ом месте.
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