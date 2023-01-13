Казахстанские биатлонистки выступили в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Германии

13 Января 2023, 23:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоялась индивидуальная гонка среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В ней приняли участие две казахстанки.

Людмила Ахатова финишировала на 64-м месте. Анастасия Кондратьева показала 91-й результат.

Фото: olympic.kz