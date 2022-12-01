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Казахстанские биатлонистки выступили в индивидуальной гонке этапа Кубка мира в Финляндии

1 Декабря 2022, 14:59
Казахстанские биатлонистки выступили в индивидуальной гонке этапа Кубка мира в Финляндии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Контиолахти (Финляндия) в рамках этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская индивидуальная гонка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские спортсменки показали следующие результаты:

- Людмила Ахатова – 82 место;

- Анастасия Кондратьева – 86 место.

Победу одержала шведка Ханна Эберг. Второе место у норвежки Ингрид Тандреволд. Лиза Витоцци (Италия) финишировала третьей.


Фото: olympic.kz


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