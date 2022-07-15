15 Июля 2022 21:48

Казахстанские беспилотники-мишени выходят на экспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная компания «Казахстан Инжиниринг» и сербская государственная компания «YUGOIMPORT-SDPR» подписали соглашение о поставке БПЛА-имитаторов воздушных целей казахстанской разработки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии РК.

В рамках Соглашения также достигнуты договоренности о запуске совместного производства военной техники между странами. Это производство современного боевого оружия, внедрение новейших мировых стандартов и практик в области оборонно-промышленного комплекса.

Во встрече приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, представители национальных и иностранных компаний, а также руководители ответственных организаций.

«Выход казахстанской продукции на мировой рынок дает нам большие возможности. При этом я считаю, что наличие спроса является наглядным показателем способности казахстанской продукции конкурировать с зарубежными производителями. Мы и дальше будем наращивать наше сотрудничество в данном направлении», - сказал глава МИИР РК.

По словам Председателя Правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Темиржана Абдрахманова, в дальнейшем планируется наладить совместное производство ракетно-артиллерийских боеприпасов и минометов калибров 82 и 120 мм.

«Для нашей компании это важный этап в развитии. Выход на зарубежные рынки - это возможность, которая позволит нам заявить о себе, масштабировать производство, использовать покупательский потенциал других стран и развивать отрасль», - поделился планами Темиржан Абдрахманов.





Фото: пресс-служба МИИР РК