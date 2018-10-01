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Казахстанские баскетболисты уступили Италии на юношеской Олимпиаде-2018
14 Октября 2018 21:49 49
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АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Казахстанские баскетболисты (3х3) потерпели второе поражение на юношеской Олимпиаде-2018, сообщает Olympic.kz.
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В рамках группового раунде наши спортсмены оказались слабее итальянцев. Матч завершился со счетом 12:21.
Сегодня также состоится еще одна игра - с командой Латвии.
Ключевые слова: Спорт,
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