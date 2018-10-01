Казахстанские баскетболисты уступили Италии на юношеской Олимпиаде-2018

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Казахстанские баскетболисты (3х3) потерпели второе поражение на юношеской Олимпиаде-2018, сообщает Olympic.kz.

В рамках группового раунде наши спортсмены оказались слабее итальянцев. Матч завершился со счетом 12:21.

Сегодня также состоится еще одна игра - с командой Латвии.