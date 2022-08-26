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Казахстанские баскетболисты сыграли с Китаем в отборе на чемпионат мира
26 Августа 2022 01:27

Казахстанские баскетболисты сыграли с Китаем в отборе на чемпионат мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана провела матч седьмого тура в отборочном турнире чемпионата мира против национальной команды Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские баскетболисты встретились со сборной Китая и потерпели поражение со счетом 56:68. Лучшим игроком встречи среди казахстанцев стал Рустам Мурзагалиев, который набрал 14 очков.

Казахстанцы выступают в группе F, где также играют команды Австралии, Ирана, Японии и Бахрейна. На данный момент сборная Казахстана располагается на третьей строчке с 12 очками. Столько же баллов у Китая и Австралии, у которой есть матч в запасе.

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