Казахстанские баскетболистки вышли в полуфинал Кубка Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская национальная сборная Казахстана по баскетболу взяла верх над соперницами из Сирии в 1/4 финала Кубка Азии 2021 года среди команд дивизиона «Б», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовое подбрасывание выиграла сирийская команда, но счет в матче открыла наша команда, сразу же реализовав дальнюю попытку. Но соперницы тут же ответили своим точным трехочковым броском, сравняв счет. Далее наша команда нащупала свою игру и пошла вперед. Спустя три минуты игры их преимущество добралось до семи очков, а в середине первого периода казахстанский отрыв был уже двузначным. Сирийская команда не могла преодолеть нашу оборону и за семь минут игры набрала всего пять очков. За это время наши баскетболистки приблизились к двадцатке. Остаток четверти команда из Сирии провела неплохо и сократила часть отставание, проиграв десять минут со счетом — 13:21.

Во второй четверти казахстанская команда очень быстро вернула себе двузначный отрыв, а вот сборной Сирии понадобилось почти три минуты, чтобы открыть счет в этой четверти. Разрыв между командами превысил пятнадцать очков, еще до экватора периода и в середине четверти держался в этом районе. Но затем наши соперницы провели очень успешный отрезок времени, сократив отставание до пяти очков. Казахстанская команда вовремя остановила этот выпад соперниц и до большого перерыва вернула себе двузначное преимущество — 32:43.

В третьей четверти казахстанская команда уверенна вела свою игру, отрыв нашего коллектива вновь добрался до пятнадцати очков спустя чуть более двух минут игры. Сирийский коллектив испытывал сложности с набором очков и уже к середине третьего периода проигрывал двадцать очков. Наши соперницы поправили свою результативность во второй половине третьего периода, но наши девчата уверенно удерживали свое преимущество в районе 18-20 очков. Результатом трех четвертей был очень солидный казахстанский отрыв в 18 очков — 43:61, что давало крайне хорошие шансы сегодня на победу Казахстана.

Несмотря на то, что казахстанское преимущество перевалило за двадцать очков в начале четвертой четверти, сирийские баскетболистки не собирались сдаваться и начали обострять ситуацию на площадке. За четыре с небольшим минуты до конца казахстанское преимущество сократилось до девяти очков, и интрига в матче разгоралась с новой силой. Казахстанская команда собралась с силами и не плохо играла в обороне, но до конца отвести угрозу получилось не сразу. За три минуты до конца Сирия проигрывала лишь десять очков. Но вот последние три минуты полностью остались за нашими баскетболистками, которые позволили соперницам за это время набрать всего два очка, сами же увеличили свой счет на десять.

В итоге сборная Казахстана одержала довольно уверенную победу со счетом — 69:87 – и вышла в полуфинал дивизиона Б Кубка Азии.

12-го ноября пройдут полуфинальные игры и наши девушки вновь столкнутся на паркете со сборной Иордании.