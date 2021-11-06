Казахстанские баскетболистки поборются за выход в первый дивизион Кубка Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 7 по 13 ноября в столице Иордании, в городе Амман, состоится розыгрыш путевки в первый дивизион Кубка Азии по баскетболу среди женских команд, в котором примет участие национальная сборная Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Кубок Азии по баскетболу среди женщин — самый престижный международный турнир по баскетболу среди женских национальных сборных в Азии, который проводится с 1965 года раз в два года под эгидой ФИБА Азия. Является квалификационным турниром для азиатских команд на Кубок мира и Олимпийские игры.

В рамках предстоящего турнира команды дивизиона «Б» будут бороться за право на участие в основном розыгрыше Кубка Азии 2023 года. Победители займут место сборной Индии, которая в этом году финишировала на последнем месте по итогам Кубка Азии 2021, проходившем также в Иордании. Действующими чемпионками является сборная Японии, серебряными призерами стали китаянки, а третьем место заняли представительницы «Зеленого континета».

История участия в турнире

Женская национальная сборная Казахстана впервые приняла участие в чемпионате Азии в 1994 году, заняв по итогам турнира 6-е место. На сегодняшний день это является лучшим результатом нашей команды на континенте, которого удалось добиться в общей сложности четыре раза:

1992 — не принимала участие

1994 — 6-е место

1995 — 6-е место

1997 — 7-е место

1999 — квалификация отменена ФИБА

2001 — 6-е место

2004 — не отобралась

2005 — 7-е место

2007 — не отобралась

2009 — 9-е место

2011 — 8-е место

2013 — 6-е место

2015 — 9-е место

2017 — 10-е место (2-е место в дивизионе «Б»)

Состав сборной Казахстана

По итогам учебно-тренировочных сборов в состав сборной вошли:

Анастасия Алишаускайте – «Туран», Туркестанская область Мария Астапенко - «Караганда», Карагандинская область Оксана Багмет – «Туран», Туркестанская область Екатерина Бесчастнова - «Ertis», Павлодар Дильназ Еркебай – «Ertis», Павлодар Анастасия Ильясова - «Каспий», Актау Дарья Королева – «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан Залина Куразова – «Туран», Туркестанская область Эльвира Мирсагатова - «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан Камажай Отегенова – «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан Рауан Туткишова – «Караганда», Карагандинская область Тамара Ягодкина – «Туран», Туркестанская область

Тренерский штаб

Главный тренер - Виталий Стребков – «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан

Тренер - Виталий Лопатин – «Туран», Туркестанская область

Менеджер - Азамат Кабдылкаримов – «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан

Доктор - Агабек Оралбай - Национальный олимпийский комитет

Расписание матчей

Согласно утвержденному расписанию, сборная Казахстана проведет свои игры в рамках группового этапа 7 и 9 ноября:

7 ноября - 23:00: Казахстан vs Индонезия

9 ноября - 23:00: Иордания vs Казахстан

Четвертьфинальные игры между командами, занявшими в группах 2-е и 3-е места состоятся 10 ноября. Классификация за 5-6 места и 1/2 финала пройдут 12 ноября, а призовые места будут разыграны 13 ноября.