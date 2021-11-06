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Казахстанские баскетболистки поборются за выход в первый дивизион Кубка Азии

6 Ноября 2021 10:23
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Казахстанские баскетболистки поборются за выход в первый дивизион Кубка Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 7 по 13 ноября в столице Иордании, в городе Амман, состоится розыгрыш путевки в первый дивизион Кубка Азии по баскетболу среди женских команд, в котором примет участие национальная сборная Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Кубок Азии по баскетболу среди женщин — самый престижный международный турнир по баскетболу среди женских национальных сборных в Азии, который проводится с 1965 года раз в два года под эгидой ФИБА Азия. Является квалификационным турниром для азиатских команд на Кубок мира и Олимпийские игры.

В рамках предстоящего турнира команды дивизиона «Б» будут бороться за право на участие в основном розыгрыше Кубка Азии 2023 года. Победители займут место сборной Индии, которая в этом году финишировала на последнем месте по итогам Кубка Азии 2021, проходившем также в Иордании. Действующими чемпионками является сборная Японии, серебряными призерами стали китаянки, а третьем место заняли представительницы «Зеленого континета».

История участия в турнире

Женская национальная сборная Казахстана впервые приняла участие в чемпионате Азии в 1994 году, заняв по итогам турнира 6-е место. На сегодняшний день это является лучшим результатом нашей команды на континенте, которого удалось добиться в общей сложности четыре раза:

  • 1992 — не принимала участие
  • 1994 — 6-е место
  • 1995 — 6-е место
  • 1997 — 7-е место
  • 1999 — квалификация отменена ФИБА
  • 2001 — 6-е место
  • 2004 — не отобралась
  • 2005 — 7-е место
  • 2007 — не отобралась
  • 2009 — 9-е место
  • 2011 — 8-е место
  • 2013 — 6-е место
  • 2015 — 9-е место
  • 2017 — 10-е место (2-е место в дивизионе «Б»)
  • Состав сборной Казахстана

По итогам учебно-тренировочных сборов в состав сборной вошли:

  1. Анастасия Алишаускайте – «Туран», Туркестанская область
  2. Мария Астапенко - «Караганда», Карагандинская область
  3. Оксана Багмет – «Туран», Туркестанская область
  4. Екатерина Бесчастнова - «Ertis», Павлодар
  5. Дильназ Еркебай – «Ertis», Павлодар
  6. Анастасия Ильясова - «Каспий», Актау
  7. Дарья Королева – «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан
  8. Залина Куразова – «Туран», Туркестанская область
  9. Эльвира Мирсагатова - «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан
  10. Камажай Отегенова – «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан
  11. Рауан Туткишова – «Караганда», Карагандинская область
  12. Тамара Ягодкина – «Туран», Туркестанская область

Тренерский штаб

  • Главный тренер - Виталий Стребков – «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан
  • Тренер - Виталий Лопатин – «Туран», Туркестанская область
  • Менеджер - Азамат Кабдылкаримов – «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан
  • Доктор - Агабек Оралбай - Национальный олимпийский комитет
  • Расписание матчей

Согласно утвержденному расписанию, сборная Казахстана проведет свои игры в рамках группового этапа 7 и 9 ноября:

  • 7 ноября - 23:00: Казахстан vs Индонезия
  • 9 ноября - 23:00: Иордания vs Казахстан

Четвертьфинальные игры между командами, занявшими в группах 2-е и 3-е места состоятся 10 ноября. Классификация за 5-6 места и 1/2 финала пройдут 12 ноября, а призовые места будут разыграны 13 ноября.


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#Спорт  
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Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
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