Казахстанские баскетболистки поборются за выход в первый дивизион Кубка Азии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 7 по 13 ноября в столице Иордании, в городе Амман, состоится розыгрыш путевки в первый дивизион Кубка Азии по баскетболу среди женских команд, в котором примет участие национальная сборная Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Кубок Азии по баскетболу среди женщин — самый престижный международный турнир по баскетболу среди женских национальных сборных в Азии, который проводится с 1965 года раз в два года под эгидой ФИБА Азия. Является квалификационным турниром для азиатских команд на Кубок мира и Олимпийские игры.
В рамках предстоящего турнира команды дивизиона «Б» будут бороться за право на участие в основном розыгрыше Кубка Азии 2023 года. Победители займут место сборной Индии, которая в этом году финишировала на последнем месте по итогам Кубка Азии 2021, проходившем также в Иордании. Действующими чемпионками является сборная Японии, серебряными призерами стали китаянки, а третьем место заняли представительницы «Зеленого континета».
История участия в турнире
Женская национальная сборная Казахстана впервые приняла участие в чемпионате Азии в 1994 году, заняв по итогам турнира 6-е место. На сегодняшний день это является лучшим результатом нашей команды на континенте, которого удалось добиться в общей сложности четыре раза:
- 1992 — не принимала участие
- 1994 — 6-е место
- 1995 — 6-е место
- 1997 — 7-е место
- 1999 — квалификация отменена ФИБА
- 2001 — 6-е место
- 2004 — не отобралась
- 2005 — 7-е место
- 2007 — не отобралась
- 2009 — 9-е место
- 2011 — 8-е место
- 2013 — 6-е место
- 2015 — 9-е место
- 2017 — 10-е место (2-е место в дивизионе «Б»)
- Состав сборной Казахстана
По итогам учебно-тренировочных сборов в состав сборной вошли:
- Анастасия Алишаускайте – «Туран», Туркестанская область
- Мария Астапенко - «Караганда», Карагандинская область
- Оксана Багмет – «Туран», Туркестанская область
- Екатерина Бесчастнова - «Ertis», Павлодар
- Дильназ Еркебай – «Ertis», Павлодар
- Анастасия Ильясова - «Каспий», Актау
- Дарья Королева – «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан
- Залина Куразова – «Туран», Туркестанская область
- Эльвира Мирсагатова - «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан
- Камажай Отегенова – «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан
- Рауан Туткишова – «Караганда», Карагандинская область
- Тамара Ягодкина – «Туран», Туркестанская область
Тренерский штаб
- Главный тренер - Виталий Стребков – «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан
- Тренер - Виталий Лопатин – «Туран», Туркестанская область
- Менеджер - Азамат Кабдылкаримов – «Нур-Султан Тайгерс», Нур-Султан
- Доктор - Агабек Оралбай - Национальный олимпийский комитет
- Расписание матчей
Согласно утвержденному расписанию, сборная Казахстана проведет свои игры в рамках группового этапа 7 и 9 ноября:
- 7 ноября - 23:00: Казахстан vs Индонезия
- 9 ноября - 23:00: Иордания vs Казахстан
Четвертьфинальные игры между командами, занявшими в группах 2-е и 3-е места состоятся 10 ноября. Классификация за 5-6 места и 1/2 финала пройдут 12 ноября, а призовые места будут разыграны 13 ноября.
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