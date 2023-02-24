Казахстанские банки приняли заявления на выплату 307,5 млрд тенге компенсации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 10 февраля 2023 года банки приняли заявления на выплату компенсации (премии) в размере 10 % по вкладам на сумму 307, 5 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), передает МИА «Казинформ».

Прием заявлений для получения премии банки завершился 10 февраля 2023 года. Всего заявки подали 2 623 010 человек.

Окончательная сумма компенсации может измениться после 23 февраля 2023 года, так как по Правилам обязательным условием для начисления 10-ти процентной премии было сохранение депозита в банке с 23 февраля 2022 года до 23 февраля 2023 года включительно.

Соответственно с 24 февраля вкладчик вправе частично или полностью снимать средства со своего депозита без потери компенсации. Премия будет начисляться сверх выплачиваемой банком процентной ставки вознаграждения по вкладу. Поэтому при частичном или полном снятии денег со вклада рекомендуется обращать внимание на условия банковского договора, которые могут предусматривать потерю части вознаграждения в связи с досрочным изъятием денег.

Программа защиты тенговых вкладов, по которой предусмотрена выплата компенсации в 10 %, распространялась на сберегательные, срочные, несрочные, образовательные накопительные вклады и накопления в системе жилищных строительных сбережений. Программа завершилась 23 февраля 2023 года.

В КФГД разъяснили поэтапный механизм передачи средств по компенсации от разработчиков Программы до вкладчиков.

За счет каких средств будут проводиться выплаты:

Сумма компенсации выплачивается в размере 50 % за счет средств Министерства финансов РК и 50 % за счет средств Национального Банка Казахстана.

Кто является операторами Программы:

АО «Фонд проблемных кредитов» и АО «Казахстанский фонд устойчивости».

Как будет осуществляться процесс выплат:

1. Банки после 23 февраля 2023 года в течение семи рабочих дней представляют в КФГД реестр компенсируемых депозитов.

2. Далее в сроки, которые регламентированы Правилами, Фонд направляет в АО «Фонд проблемных кредитов» сведения по сумме компенсации.

3. После, получив данные, ФПК отправляет письмо-поручение в АО «Казахстанский фонд устойчивости» на осуществление перевода 50 % от общей суммы премии.

4. Министерство финансов РК в пределах, предусмотренных республиканским бюджетом средств, перечисляет выделенную на выплату компенсации сумму в АО «ФПК». По такому же порядку Национальный Банк Казахстана переводит средства в АО «Казахстанский фонд устойчивости».

5. Полученные средства операторы Программы двумя траншами по 50 % переводят в банки. Далее БВУ в течение двух рабочих дней перечисляют суммы компенсации на текущие счета депозиторов.

В связи с этим КФГД советует вкладчикам проверить наличие действующего текущего счета для зачисления премии и при необходимости открыть его.

За более подробной информацией о начислении компенсации вкладчикам необходимо обратиться в свой банк, где открыт депозит.