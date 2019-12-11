Казахстанские айтыскеры боролись за звание лучшего в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинская область стала обладателем гран-при республиканского айтыса, прошедшего в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Республиканский айтыс среди молодых акынов, посвященный Дню Независимости РК и 95-летию айтыскера, первого президента Федерации айтыскеров Республики Казахстан Кокена Шакеева, прошел в ДК «Достар» города Кокшетау.





«Этот айтыс у нас уже стал традиционным и проводится ежегодно ко Дню Независимости. На этот раз он прошел в рамках реализации программы Елбасы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру», а также в рамках Года молодежи, под эгидой проекта «Ақмола - адалдық алаңы» и при поддержке акимата города Кокшетау», - рассказала организатор и руководитель отдела культуры и развития языков областного центра Айгуль Сабитова.





В состав звездного жюри вошли акын, первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции по Акмолинской области Арман Бердалин, акын и композитор Иран Таскара, акын, член Союза писателей Казахстана, ученик Кокена Шакеева Мырзабек Кудайберли, директор Акмолинской областного учебно-методического центра Каратай Толекеев, лауреат фестиваля «Шабыт», победитель международных, республиканских поэтических состязаний, обладатель литературной премии «Семсер» Куаныш Оспан.

Как добавили организаторы, айтыс помог выявить новые имена среди акынов-импровизаторов, пропагандировать ценности и идеалы независимости через искусство импровизации, а также популяризировать благородные качества человека.





«В айтысе приняли участие молодые акыны из городов Нур-Султан, Алматы, Актобе, Петропавловск, Костанай, Кокшетау и из Акмолинской области. Темой айтыса стали достижения независимого Казахстана, творчество народного акына Кокена Шакеева и воспевание единства народа Казахстана», - добавили в отделе культуры и развития языков областного центра.









Участников айтыса поздравил с наступающим Днём Независимости аким города Кокшетау Амангелды Смаилов.

По итогам айтыса решением жюри гран-при был присужден акмолинцу Ерлану Даулету, 1 места удостоился Нартай Тилеукул из Актобе, 2 место досталось Аяулым Жумабек из Алматы. Обладателем 3 места стал Думан Самат из Кокшетау.

«В этот же день гости-акыны и общественность посетили школу акынов им. К. Шакеева, которая сейчас находится в новом дворце в центре города. Школе молодых акынов были подарены 10 домбр. Кроме того, в 2020 году планируется пошив новых костюмов для акынов, что даст новый импульс развитию импровизаторского искусства», - добавили в ведомстве.