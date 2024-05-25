Казахстанские айтишники помогли улучшить работу крупного предприятия

В Казахстане впервые прошел кейс-чемпионат – конкурс среди стартапов в сфере прогрессивных IT-решений для конкретного предприятия. В данном случае таким стал Актюбинский ферросплавный завод АО «ТНК «Казхром», входящего в ERG, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такое мероприятие решили провести в компании ERG, отмечающей в этом году 30 лет деятельности в Казахстане, в целях выявления перспективных стартапов, которые могут помочь улучшить работу горнодобывающих предприятий на практике.

Из 50 заявок, поданных IT-командами, к конкурсу допустили 26 компаний, из них 15 дошли до финала. По итогам финальных демо проектов определились победители: ТОО «KAZ ITECH» сразу с двумя проектами — за разработку системы для измерения остатков руды на складе, а также готовой продукции и шлаков. Их второй проект — решение по реализации цифровой очереди при отгрузке щебня. В числе победителей — SmartView с проектом, который позволит учитывать готовую продукцию без учета подсыпки. Следующий победитель — команда OKR-FIN с решением по предотвращению столкновений железнодорожного транспорта друг с другом. Последний — Saga Technologies — за разработку прототипа робота-обходчика.

— Я очень впечатлена тем, что увидела и услышала сегодня — отличные потенциальные решения для казахстанской и мировой горнодобывающей промышленности, — прокомментировала член жюри, Mining Futurist, основательница и СЕО Prospector Эмили Кинг.

Она подчеркнула важность такого мероприятия.

— Почему необходимо инвестировать в стартапы? Потому что они присутствуют в разных отраслях. Горный сектор — это растущая сфера. Это молодая отрасль, и очень многие руководители компаний намного моложе самих компаний. Горный сектор зарабатывает 400 млн долларов в год, а стартапы здесь действительно могут помочь заработать очень много средств и представляют большую ценность для вашей компании, — отметила иностранный гость.

Как подчеркнул генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов, изменения происходят с огромной скоростью.

— Сегодня мы на пороге новой промышленной революции, индустрии 5.0, когда уже идет интеграция человека и роботов, — отметил он. — Чтобы понимать тренды, мы приняли решение провести собственный IT-форум, в рамках которого полтора месяца назад объявили о кейс-чемпионате для казахстанских IT-стартапов. Благодарю всех, кто откликнулся и принял наше приглашение. Заявки подали порядка 50 казахстанских IT-стартапов со всего Казахстана. На этапе отбора мы сотрудничали с Astana Hub, с Tech Garden. Я хочу выразить огромную благодарность за поддержку данного кейс-чемпионата. Первичный отбор проходил экспертами нашей компании BTS. Прошли 26 сильных стартапов, которых мы с удовольствием повезли на наш Актюбинский завод ферросплавов, где предложили IT-методами, IT-идеями возможности горно-рудной отрасли.

Он вкратце рассказал о перспективах, которые ждут принявших участие стартаперов.

— С лучшими мы договорились, что заключим контракт на воплощение решений, их идей в производство. Они студенты наших IT-университетов. И мы договорились, что уже сейчас готовы с ними заключить трудовые соглашения на удаленную работу и с удовольствием будем ждать, когда они закончат университет, — пообещал спикер.

Своими впечатлениями поделился и заместитель генерального директора по IT и цифровизаци ERG в Казахстане Еркен Шназбаев.

— Я был приятно удивлен, насколько наши ребята легки на подъем. Потому что, будучи, наверное, тоже молодым 21-летним парнем, я вот так легко не соглашался бы сорваться, поехать в Актобе, пойти в цех, одеть каску, посмотреть и при этом еще работать, готовить какие-то конкретные прототипы. Но ребята сильно удивили, мы получили достаточно большое количество заявок, несмотря на очень короткое время на предупреждение. Мы позвали и сказали, «так, ребята стартаперы, вот две недели у вас есть, кто из вас хочет на производстве что-нибудь оцифровать?» И поднялся лес рук, и реально заявок пришло столько, чего мы не ожидали. Нам пришлось сортировать этих ребят с точки зрения, кто из них более готов к реализации тех или иных решений, — рассказал он.

Он вспомнил наиболее понравившиеся стартапы.

— Наиболее запомнились ребята, которые готовы собрать робота, потому что у нас есть одна из задач, во время производства просыпается наша основная продукция с конвейера, и технически достаточно сложно ее убирать, потому что запыленные помещения, опасные вещи, и ребята пришли с нестандартным решением. По факту они хотят собрать промышленный робот-пылесос, только с контейнером для приема готовой продукции не внутрь пылесоса, а прям большой длинный шланг и сбросить его в склад, чтобы они прям во время производства катались под конвейером, пылесосили все и скидывали все в склад, — добавил Е. Шназбаев.

Кейс-чемпионат прошел в рамках первого в Казахстане Форума промышленного ИТ.