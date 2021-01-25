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Казахстанские автомобили будут экспортировать в Беларусь

Автор:  
Ринат Дусумов
25 Января 2021, 21:33
Казахстанские автомобили будут экспортировать в Беларусь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские производители начинают поставку автомобилей, собранных в РК, по новому направлению - в Республику Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Это большой успех для отрасли. Первые 500 автомобилей планируют доставить уже в первой половине 2021 года. Марки авто, которые будут экспортироваться на первом этапе - Santa Fe и Sonata. Они собираются на заводе Hyundai Trans Kazakhstan, входящем в группу компаний «Астана Моторс». Завод запустился в октябре 2020 года. Здесь находятся цеха сварки и окраски кузовов, сборки автомобилей, окраски пластиковых деталей и склад компонентов для производства автомобилей методом мелкоузловой сборки», - сообщила в Telegram пресс-служба МИИР РК.

Как отметили в министерстве, о предприятии высказался президент южнокорейской Hyundai Motor Company господин Ли Вон Хи. Он считает, что завод принесет на казахстанский рынок высочайшее качество и технологии Hyundai. А само предприятие будет распространять автомобили на рынке СНГ.

Ранее сообщалось, что казахстанское машиностроение демонстрирует положительную динамику показателей основных секторов.


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