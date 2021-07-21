Казахстанские авиатехники повышают квалификацию в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Военном институте Сил воздушной обороны в городе Актобе завершается специальный курс по подготовке авиационных техников воинских частей Сил воздушной обороны Казахстана. Обучение проходят более 35 специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В выполнении задач, которые возлагаются на военную авиацию, важное место принадлежит инженерно-авиационной службе. Она осуществляет техническую эксплуатацию и ремонт авиационной техники, инженерно-авиационное обеспечение действий частей Сил воздушной обороны.

Подготовка авиатехников проводится по нескольким специальностям: самолеты (вертолеты) и авиационные двигатели, авиационное вооружение, авиационное и радиоэлектронное оборудование. Учебная программа включает теоретическую и практическую части.

«Успешное выполнение каждым специалистом инженерно-технического состава своих обязанностей возможно лишь при наличии широкого технического кругозора, глубоких специальных знаний, которые обучаемые получают именно в ходе освоения подобных учебных программ», – подчеркнул заместитель начальника военного института по боевой подготовке полковник Аскар Избасов.

В числе обучающихся – техник группы авиационного оборудования авиационной базы города Караганды прапорщик Николай Иващенко.

«Благодаря высокой организации сборов, системному подходу к подаче учебного материала, информационной насыщенности лекций и грамотному диалогу, мы пополнили багаж своих знаний, повторили пройденный материал. Важным моментом стал обмен профессиональным опытом с коллегами из других частей», – отметил военнослужащий.

Завершением курсовой подготовки станет оценка уровня подготовленности слушателей. Выпускники получат сертификаты, в которых будет отражена степень освоения каждым учебной программы.