+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанские авиатехники повышают квалификацию в Актобе

21 Июля 2021 22:50
Поделиться:
Казахстанские авиатехники повышают квалификацию в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Военном институте Сил воздушной обороны в городе Актобе завершается специальный курс по подготовке авиационных техников воинских частей Сил воздушной обороны Казахстана. Обучение проходят более 35 специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Новости по теме
Россия будет наращивать сотрудничество с Казахстаном в сфере авиастроения
Казахстан представил передовые разработки на площадке авиасалона «МАКС-2021» Военных медиков могут направить на помощь жителям регионов в борьбе с КВИ Отобраны участники международного конкурса «Воин мира» от Казахстана

В выполнении задач, которые возлагаются на военную авиацию, важное место принадлежит инженерно-авиационной службе. Она осуществляет техническую эксплуатацию и ремонт авиационной техники, инженерно-авиационное обеспечение действий частей Сил воздушной обороны.

Подготовка авиатехников проводится по нескольким специальностям: самолеты (вертолеты) и авиационные двигатели, авиационное вооружение, авиационное и радиоэлектронное оборудование. Учебная программа включает теоретическую и практическую части.

«Успешное выполнение каждым специалистом инженерно-технического состава своих обязанностей возможно лишь при наличии широкого технического кругозора, глубоких специальных знаний, которые обучаемые получают именно в ходе освоения подобных учебных программ», – подчеркнул заместитель начальника военного института по боевой подготовке полковник Аскар Избасов.

В числе обучающихся – техник группы авиационного оборудования авиационной базы города Караганды прапорщик Николай Иващенко.

«Благодаря высокой организации сборов, системному подходу к подаче учебного материала, информационной насыщенности лекций и грамотному диалогу, мы пополнили багаж своих знаний, повторили пройденный материал. Важным моментом стал обмен профессиональным опытом с коллегами из других частей», – отметил военнослужащий.

Завершением курсовой подготовки станет оценка уровня подготовленности слушателей. Выпускники получат сертификаты, в которых будет отражена степень освоения каждым учебной программы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минобороны РК  
Поделиться:
Новости по теме
Россия будет наращивать сотрудничество с Казахстаном в сфере авиастроения
Казахстан представил передовые разработки на площадке авиасалона «МАКС-2021»
Военных медиков могут направить на помощь жителям регионов в борьбе с КВИ
Отобраны участники международного конкурса «Воин мира» от Казахстана
Популярное
1 Победительница «Славянского базара» прилетела в столицу
2 Сколько регионов Казахстана в «красной» зоне
3 Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного кардиолога Серика Бекбосынова
4 Песни в исполнении Рухии заиграли другими красками – преподаватель победительницы «Славянского базара»
5 Семь заведений наказали за нарушение карантина в Нур-Султане
Читайте также
Воинскую службу в резерве планируют ввести в Казахстане
Количество вакцинированных в Вооруженных силах приближается к 100%
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив