Казахстанские авиакомпании сообщили о расписании полетов на 11 января
В период с 7 по 9 января группа компаний Air Astana выполнила 39 международных рейсов из/в Казахстан (из них 21 рейс выполнен в Казахстан) и перевезла почти пять тысяч пассажиров (из них около трех тысяч прибыло в Казахстан). В частности, выполнены рейсы из Дубая, Стамбула, Мальдив, Москвы, Франкфурта, Амстердама, Киева, Анталии и Пхукета. Всего будет выполнено три репатриационных рейса в Мале (Мальдивы), три рейса в Коломбо (Шри-Ланка), три рейса в Пхукет и два рейса в Гоа с 9 по 15 января.
Авиакомпания Air Astana восстановила круглосуточную работу call-centre по номеру: +7 7272 444477.
В связи с высокой загруженностью линий просьба обращаться только тем пассажирам, чьи вылеты планируются в ближайшее время. Кроме того пассажирам направляют уведомления о статусе рейса на мобильные номера.
Возврат и перебронирование билетов осуществляются по месту приобретения (через мобильные приложения, агентства, сайты продаж билетов, сайты авиакомпаний и call-centre). Билеты на рейсы, отменённые до 19 января, можно сдать или обменять без штрафов на вылеты до 28 февраля.
Номера кол центра +77027024477, +77172584477 также работают в режиме 24/7.
Air Astana публикует расписание полётов на 11 января:
Маршрут Вылет Прилет
Нур-Султан - Атырау 07:15 08:45
Атырау - Нур-Султан 09:45 13:10
Нур-Султан - Шымкент 07:50 09:45
Шымкент - Нур-Султан 10:45 12:30
Нур-Султан - Москва (Домодедово) 10:00 10:45
Москва (Домодедово) - Нур-Султан 11:50 18:15
Нур-Султан - Уральск 14:15 15:40
Уральск - Нур-Султан 16:40 19:55
Нур-Султан - Усть-Каменогорск 14:05 15:35
Усть-Каменогорск - Нур-Султан 16:35 18:05
Нур-Султан - Актобе 08:20 09:15
Актобе - Нур-Султан 10:15 13:00
Нур-Султан - Дубай 15:10 18:00
Дубай - Нур-Султан 19:00 01:35+1
Нур-Султан - Стамбул 19:05 21:25
Стамбул - Нур-Султан 22:25 06:10+1
Нур-Султан - Актау 20:50 22:35
Актау - Нур-Султан 23:35 03:10+1
Нур-Султан - Пхукет 00.25 09:10
Пхукет- Нур-Султан 10.40 18:00
Мале-Нур-Султан 19:00 03:30+1
Нур-Султан-Анталия 08:05 10:25
Анталия-Нур-Султан 11:55 19:35
Коломбо-Нур-Султан 19:30 03:30+1.
FlyArystan публикует расписание рейсов на 11 января:
Нур-Султан - Атырау вылет в 15:10, прибытие в 16:40
Атырау - Нуp-Султан вылет в 18:05, прибытие в 21:25
Атырау - Актау вылет в 17:15, прибытие в 18:15
Актау - Атыраy вылет в 19:00, прибытие в 20:05
Атырау - Актобе вылет в 13:55, прибытие в 15:05
Актобе - Атыраy вылет в 15:35, прибытие в 16:45
Нуp-Султан - Кызылорда вылет в 07:40, прибытие в 08:25
Кызылорда - Нуp-Султан вылет в 08:55, прибытие в 11:20
Шымкент - Нур-Султан вылет в 13:30, прибытие в 15:15
Нуp-Султан - Шымкент вылет в 16:20, прибытие в 18:10
Нуp-Султан - Костанай вылет в 11:50, прибытие в 13:05
Костанай - Нyp-Султан вылет в 13:35, прибытие в 14:50
Нyp-Султан - Семей вылет в 17:10, прибытие в 18:20
Семей - Нур-Султан вылет в 18:50, прибытие в 20:10
Нyp-Султан - Туркестан вылет в 09:05, прибытие в 10:45
Туркестан - Стамбул вылет в 12:15, прибытие в 14:30
Стамбул - Туркестан вылет в 15:15, прибытие в 22:30
Туркестан - Нур-Султан вылет в 00:45 (12 января), прибытие в 02:30 (12 января)
Нyp-Султан - Кутаиси вылет в 06:30, прибытие в 08:15
Кутаиси - Нур-Султан вылет в 09:00, прибытие в 12:25
Нyp-Султан - Омск вылет в 06:50 (12 января), прибытие в 08:00 (12 января)
Омск - Нур-Султан вылет в 09:00 (12 января), прибытие в 10:05 (12 января).
Расписание рейсов FlyArystan на 12 января:
Нуp-Султан - Кызылорда вылет в 07:40, прибытие в 08:25
Кызылорда - Нуp-Султан вылет в 08:55, прибытие в 11:20
Актау - Уральск вылет в 08:00, прибытие в 09:35
Уральск - Актау вылет в 10:15, прибытие в 11:45
Шымкент - Нур-Султан вылет в 13:10, прибытие в 14:55
Нуp-Султан - Шымкент вылет в 16:00, прибытие в 17:50
Нyp-Султан - Семей вылет в 10:10, прибытие в 11:25
Семей - Нур-Султан вылет в 11:55, прибытие в 13:10
Нyp-Султан - Кутаиси вылет в 10:50, прибытие в 12:35
Кутаиси - Нур-Султан вылет в 13:20, прибытие в 18:45
Нуp-Султан - Костанай вылет в 11:50, прибытие в 13:05
Костанай - Нyp-Султан вылет в 13:35, прибытие в 14:50
Атырау - Шымкент вылет в 11:00, прибытие в 14:15
Шымкент - Атырау вылет в 14:45, прибытие в 16:15
Нyp-Султан - Туркестан вылет в 15:50, прибытие в 17:40
Туркестан - Нyp-Султан вылет в 18:10, прибытие в 20:00
Актау - Шымкент вылет в 16:45, прибытие в 20:05
Шымкент - Актау вылет в 20:35, прибытие в 22:05
Атырау - Актау вылет в 17:15, прибытие в 18:15
Актау - Атыраy вылет в 19:00, прибытие в 20:00
Нyp-Султан - Актау вылет в 19:40, прибытие в 21:25
Актау - Нyp-Султан вылет в 22:10, прибытие в 01:45 (13 января)
Нур-Султан - Шымкент вылет в 21:40, прибытие в 23:20
Шымкент - Нуp-Султан вылет в 23:50, прибытие в 01:30 (13 января).