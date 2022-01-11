Казахстанские авиакомпании сообщили о расписании полетов на 11 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Air Astana полностью восстановила регулярные рейсы из Нур-Султана, Атырау и Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

В период с 7 по 9 января группа компаний Air Astana выполнила 39 международных рейсов из/в Казахстан​ (из них 21 рейс выполнен в Казахстан) и перевезла почти пять тысяч пассажиров (из них около трех тысяч прибыло в Казахстан). В​ частности, выполнены рейсы из Дубая, Стамбула, Мальдив, Москвы, Франкфурта, Амстердама, Киева, Анталии и Пхукета. Всего будет выполнено три репатриационных рейса в Мале (Мальдивы), три рейса в Коломбо (Шри-Ланка), три рейса в Пхукет и два рейса в Гоа с 9 по 15 января.

Авиакомпания Air Astana восстановила круглосуточную работу call-centre по номеру: +7 7272 444477.

В связи с высокой загруженностью линий просьба обращаться только тем пассажирам, чьи вылеты планируются в ближайшее время. Кроме того пассажирам направляют уведомления о статусе рейса на мобильные номера.

Возврат и перебронирование билетов осуществляются по месту приобретения (через мобильные приложения, агентства, сайты продаж билетов, сайты авиакомпаний и call-centre). Билеты на рейсы, отменённые до 19 января, можно сдать или обменять без штрафов на вылеты до 28 февраля.

Номера кол центра +77027024477, +77172584477 также работают в режиме 24/7.

Air Astana публикует расписание полётов на 11 января:

Маршрут Вылет Прилет

Нур-Султан - Атырау 07:15 08:45

Атырау - Нур-Султан 09:45 13:10

Нур-Султан - Шымкент 07:50 09:45

Шымкент - Нур-Султан 10:45 12:30

Нур-Султан - Москва (Домодедово) 10:00 10:45

Москва (Домодедово) - Нур-Султан 11:50 18:15

Нур-Султан - Уральск 14:15 15:40

Уральск - Нур-Султан 16:40 19:55

Нур-Султан - Усть-Каменогорск 14:05 15:35

Усть-Каменогорск - Нур-Султан 16:35 18:05

Нур-Султан - Актобе 08:20 09:15

Актобе - Нур-Султан 10:15 13:00

Нур-Султан - Дубай 15:10 18:00

Дубай - Нур-Султан 19:00 01:35+1

Нур-Султан - Стамбул 19:05 21:25

Стамбул - Нур-Султан 22:25 06:10+1

Нур-Султан - Актау 20:50 22:35

Актау - Нур-Султан 23:35 03:10+1

Нур-Султан - Пхукет 00.25 09:10

Пхукет- Нур-Султан 10.40 18:00

Мале-Нур-Султан 19:00 03:30+1

Нур-Султан-Анталия 08:05 10:25

Анталия-Нур-Султан 11:55 19:35

Коломбо-Нур-Султан 19:30 03:30+1.





FlyArystan публикует расписание рейсов на 11 января:

Нур-Султан - Атырау вылет в 15:10, прибытие в 16:40

Атырау - Нуp-Султан вылет в 18:05, прибытие в 21:25

Атырау - Актау вылет в 17:15, прибытие в 18:15

Актау - Атыраy вылет в 19:00, прибытие в 20:05

Атырау - Актобе вылет в 13:55, прибытие в 15:05

Актобе - Атыраy вылет в 15:35, прибытие в 16:45

Нуp-Султан - Кызылорда вылет в 07:40, прибытие в 08:25

Кызылорда - Нуp-Султан вылет в 08:55, прибытие в 11:20

Шымкент - Нур-Султан вылет в 13:30, прибытие в 15:15

Нуp-Султан - Шымкент вылет в 16:20, прибытие в 18:10

Нуp-Султан - Костанай вылет в 11:50, прибытие в 13:05

Костанай - Нyp-Султан вылет в 13:35, прибытие в 14:50

Нyp-Султан - Семей вылет в 17:10, прибытие в 18:20

Семей - Нур-Султан вылет в 18:50, прибытие в 20:10

Нyp-Султан - Туркестан вылет в 09:05, прибытие в 10:45

Туркестан - Стамбул вылет в 12:15, прибытие в 14:30

Стамбул - Туркестан вылет в 15:15, прибытие в 22:30

Туркестан - Нур-Султан вылет в 00:45 (12 января), прибытие в 02:30 (12 января)

Нyp-Султан - Кутаиси вылет в 06:30, прибытие в 08:15

Кутаиси - Нур-Султан вылет в 09:00, прибытие в 12:25

Нyp-Султан - Омск вылет в 06:50 (12 января), прибытие в 08:00 (12 января)

Омск - Нур-Султан вылет в 09:00 (12 января), прибытие в 10:05 (12 января).





Расписание рейсов FlyArystan на 12 января:

Нуp-Султан - Кызылорда вылет в 07:40, прибытие в 08:25

Кызылорда - Нуp-Султан вылет в 08:55, прибытие в 11:20

Актау - Уральск вылет в 08:00, прибытие в 09:35

Уральск - Актау вылет в 10:15, прибытие в 11:45

Шымкент - Нур-Султан вылет в 13:10, прибытие в 14:55

Нуp-Султан - Шымкент вылет в 16:00, прибытие в 17:50

Нyp-Султан - Семей вылет в 10:10, прибытие в 11:25

Семей - Нур-Султан вылет в 11:55, прибытие в 13:10

Нyp-Султан - Кутаиси вылет в 10:50, прибытие в 12:35

Кутаиси - Нур-Султан вылет в 13:20, прибытие в 18:45

Нуp-Султан - Костанай вылет в 11:50, прибытие в 13:05

Костанай - Нyp-Султан вылет в 13:35, прибытие в 14:50

Атырау - Шымкент вылет в 11:00, прибытие в 14:15

Шымкент - Атырау вылет в 14:45, прибытие в 16:15

Нyp-Султан - Туркестан вылет в 15:50, прибытие в 17:40

Туркестан - Нyp-Султан вылет в 18:10, прибытие в 20:00

Актау - Шымкент вылет в 16:45, прибытие в 20:05

Шымкент - Актау вылет в 20:35, прибытие в 22:05

Атырау - Актау вылет в 17:15, прибытие в 18:15

Актау - Атыраy вылет в 19:00, прибытие в 20:00

Нyp-Султан - Актау вылет в 19:40, прибытие в 21:25

Актау - Нyp-Султан вылет в 22:10, прибытие в 01:45 (13 января)

Нур-Султан - Шымкент вылет в 21:40, прибытие в 23:20

Шымкент - Нуp-Султан вылет в 23:50, прибытие в 01:30 (13 января).