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Казахстанские авиакомпании смогут выполнять пассажирские полеты в любой город США

13 Января 2022 11:44
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Казахстанские авиакомпании смогут выполнять пассажирские полеты в любой город США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские авиакомпании теперь смогут выполнять пассажирские полеты с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город Соединенных Штатов Америки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил на пленарном заседании Сената министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по либерализации воздушного сообщения и предложениям американской стороны, в рамках Соглашения стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству авиакомпаний, пунктов назначения и частот, в том числе с пятой степенью «свободы воздуха» для пассажирских перевозок.

Данное Соглашение является первым в истории страны в режиме «открытого неба», то есть любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полеты с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город Соединенных Штатов Америки, а также грузовые полеты между пунктами Соединенных Штатов Америки и любыми пунктами за пределами США.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении».

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#Туризм   #Сенат   #США   #Авиация  
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Автор:

Серик Сабеков

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