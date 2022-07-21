21 Июля 2022 17:36

Казахстанские авиакомпании перевезли около 4,6 млн пассажиров с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году отечественными авиакомпаниями было перевезено около 4,6 млн пассажиров. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 6 месяцев текущего года отечественными авиакомпаниями было перевезено около 4,6 млн пассажиров, что на 9% больше по сравнению с аналогичным прошедшим годом (4,2 млн пассажиров)», - сообщили в КГА в ответе на запрос агентства «Казинформ».

Также уточняется, что в настоящее время международные рейсы выполняются с 28 странами с частотой 498 рейсов в неделю, в то время как до пандемии коронавирусной инфекции выполнялось с 27 странами с частотой 442 рейса в неделю.

Касательно цен на авиабилеты в Комитете проинформировали, что в целях стимулирования развития отрасли воздушных перевозок и согласно мировой практике в Республике Казахстан было отменено государственное регулирование цен на воздушном транспорте. В связи с этим, ценообразование не регулируется министерством. Ценообразование авиакомпаний подпадает под антимонопольное регулирование в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.

Ранее сообщалось , что по итогам мониторинга информации и постов блогеров в социальных сетях Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проведен сравнительный анализ между тарифами казахстанских и иностранных перевозчиков.

В МИИР заявили, что стоимость билетов казахстанских перевозчиков конкурентоспособна и доступна по сравнению с иностранными авиакомпаниями при условии своевременного планирования полетов.