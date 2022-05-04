4 Мая 2022 17:47

Казахстанские авиакомпании перевезли 1,9 млн пассажиров за три месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число перевезенных пассажиров выросло на 5% по сравнению с прошлым годом. За три месяца 2021 года показатель составил 1,9 млн человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Кроме того, наблюдается рост показателя и допандемийного периода 2020 года, увеличение составило 17%.

Отечественными авиакомпаниями на внутренних линиях за январь-март 2022 года перевезено 1,5 млн пассажиров (в 2021 – 1,7 млн, в 2020 – 1,1 млн), на международных линиях – 500 тыс. человек (в 2021 – 400 тыс., в 2020 – 400 тыс.).

В частности, пассажиропоток компании Air Astana составил около 800 тыс., у FlyArystan и SCAT - около 500 тыс.

В аэропортах страны за указанный период число обслуженных пассажиров составило 3,7 млн человек, что на 2% больше значения прошлого года (2021 год – 3,6 млн, 2020 – 3,3 млн).

Внутренние авиарейсы выполняют пять отечественных авиакомпаний по 57 маршрутам с частотой 613 рейсов в неделю.

Международные полеты осуществляются в 24 страны по 77 маршрутам с частотой 319 рейсов в неделю. Это Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Таджикистан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Германия, Египет, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Армения, Великобритания, Мальдивы, Таиланд, Азербайджан, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Монголия, Индия и Иран.