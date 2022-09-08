Казахстанские авиакомпании оштрафованы на 21,4 млн тенге за задержку рейсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации продолжает работу по привлечению к ответственности авиаперевозчиков за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал КГА МИИР РК.

Так, за третью декаду августа т.г. в отношении авиакомпании Air Astana (структурным подразделением которой является авиакомпания Fly Arystan), за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов было наложено два дополнительных штрафа размером 2 000 МРП (6 126 000 тг.).

Тем самым, с июля т.г. в отношении авиакомпании Air Astana всего было наложено шесть штрафов на общую сумму 6 000 МРП (18 378 000 тг.).

Авиакомпания «SCAT» была привлечена к административной ответственности в виде штрафа размером 1 000 МРП (3 063 000 тг.) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса. Итого, за указанный период казахстанские авиакомпании семь раз были привлечены к административной ответственности на сумму 7 000 МРП (21 441 000 тг.).

Комитет гражданской авиации в рамках проводимой работы придерживается требований действующего законодательства Республики Казахстан в части соблюдения прав пассажиров. В случае установления повторных фактов нарушения со стороны перевозчиков будут приниматься предусмотренные меры.