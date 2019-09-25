Казахстанские артисты с успехом выступили на международном фестивале в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Артисты Казахстана, Японии и Узбекистана 24 сентября с большим успехом выступили в органном зале Государственной консерватории Узбекистана в рамках фестиваля «Японская осень», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственной концертной организации «Қазақконцерт».

Концерт состоялся в рамках Года Казахстана в Узбекистане.

«Международный фестиваль искусств «Японская осень» существует уже 9 лет. Он объединяет на сцене признанных звезд традиционной музыки, классики, джаза из Японии, мастеров искусств Казахстана, а с 2018 года и Узбекистана. Цель фестиваля – знакомство зрителей с лучшими образцами японской музыки, поиск параллелей в культурах наших народов, творческий взаимообмен между исполнителями разных стран», - отмечает пресс-служба.

Организатор фестиваля – гуманитарный фонд «Дегдар» при поддержке компании JTI.

«Насыщенная концертная программа фестиваля приятно удивила жителей и гостей Ташкента. Концерт прошел при полном аншлаге и стал настоящим подарком для всех ценителей искусства. Широкая зрительская аудитория получила возможность посетить уникальный концерт совершенно бесплатно», - подчеркивают в концертной организации.

Японскую музыкальную культуру представили Кейко Инoуэ, Сакита Хаджиме, Ямашита Кенжи. Исполнители широко известны не только в Стране восходящего солнца. Одна из выдающихся органисток Японии Кейко Иноуэ с успехом выступает по всему миру. Она играла с Дрезденским филармоническим оркестром, Пражским симфоническим оркестром радио, японским симфоническим оркестром NHK и многими другими. Японский композитор, музыкант Сакита Хаджиме привел в восторг зрителей, сыграв на необычном инструменте – музыкальной пиле. Он сочинил первый в мире концерт для пилы и исполнил его с оркестрами из каждого региона Японии. Пианист Ямашита Кенжи ведет активную гастрольную деятельность и выступает с концертами на престижных площадках мира.

Возможность прикоснуться к самобытным творениям народных композиторов Казахстана и услышать звучания старинных казахских национальных инструментов подарил этно-фольклорный ансамбль «Астана сазы». Казахстанский ансамбль, представляющий Государственную концертную организацию «Қазақконцерт», продемонстрировал свое исполнительское мастерство на высоком уровне.

Своим выступлением порадовал коллектив виртуозов, играющих на узбекских народных инструментах – группа «Registan». Концерты «Registan» пользуются неизменной популярностью как в Узбекистане, так и за ее пределами. Ведущей концерта выступила популярная казахстанская киноактриса Гульнар Дусматова.

Концерт завершился композицией «Завтрашний день», которую исполнили все артисты вечера вместе с прославленным маэстро, художественным руководителем фестиваля «Японская осень» Тимуром Урманчеевым.

По словам директора гуманитарного фонда «Дегдар» Лауры Ахметовой, тандем артистов 3 стран в рамках фестиваля уникален.

«Мы рады, что сегодня представилась прекрасная возможность объединить на сцене творчество молодых артистов и прославленных музыкантов. Они одновременно вместе музицировали и, несомненно, нашли точки соприкосновения. Фестиваль «Японская осень» объединяет народы. Ведь у нас один дом, одна планета, одна Азия, и у нас очень много общего, - отметила Лаура Ахметова.

Фестиваль «Японская осень» продолжится в городе Бишкеке 26 сентября.

Заключительный концерт фестиваля состоится 27 сентября в городе Алматы. Помимо концерта алматинцы смогут бесплатно посетить фестиваль японских фильмов, показ которых состоится в кинотеатре «Цезарь». В этом году кинофестиваль пройдет с 28 сентября по 2 октября. Вход на все мероприятия фестиваля «Японская осень» свободный.

Напомним, 15 апреля 2019 года в рамках государственного визита в Республику Узбекистан Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев открыл Год Казахстана в Узбекистане.



