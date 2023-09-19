Казахстанские артисты выступят на премьере балета в Швейцарии

Ведущий солист «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана звезда мирового балета Бактияр Адамжан и талантливая солистка театра Анастасия Заклинская выступят на премьере балета Ролана Пети «Юноша и смерть» в Швейцарии. Знаменитый спектакль выдающегося французского хореографа представят 16 октября в Женеве в рамках вечера балета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Одноактный балет Ролана Пети «Юноша и смерть» впервые был показан 25 июня 1946 года в театре «Елисейские поля» в Париже. С тех пор его ставили во многих странах мира и Швейцария – не исключение, а организаторами этого уникального Гала-вечера стали Сamerata Venia и Geneva Dance Events. Чтобы подчеркнуть важность мероприятия организаторы специально пригласили казахстанских артистов выступить в премьере балета, которая пройдет на сцене женевского театра Батимент дес форсес мотрисес.

«Юноша и смерть» — один из моих любимых балетов. Ведь здесь можно проявить свое актерское мастерство и дать волю своим эмоциям. По сути, в этом балете изображены мысли молодого человека перед самоубийством. Очень сложно через танец выразить состояние человека, находящегося в таком стрессе, и именно поэтому балет мне нравится, он отличается от других своей техникой. Балет поставлен на музыку И.С. Баха, но она играет лишь фоном, потому что действие не следует точно за ней. Именно поэтому на репетициях мы готовимся к спектаклю без музыки. Сейчас с моей коллегой Анастасией тщательно работаем над этой постановкой в зале. За несколько дней до премьеры вместе с ассистентом Ролана Пети – Луиджи Бонино – мы снова подготовимся, и в первый день спектакля предстанем перед швейцарской публикой, чтобы продемонстрировать свое искусство», - рассказал Бактияр Адамжан.

«Теперь я мечтаю, чтобы этот балет был поставлен и в нашем «Астана Опера». Мне хочется, чтобы казахстанские зрители тоже познакомились с этим спектаклем, чтобы он шел в репертуаре театра. Поэтому, выступая в различных спектаклях по всему миру, я стараюсь брать с собой коллег из труппы на балетные вечера, проходящие за границей. Потому что если в коллективе будет как можно больше артистов, танцующих этот балет, будет большая уверенность, что спектакль поставят и на нашей сцене», - добавил премьер театра.

Бактияр Адамжан уже не первый год выступает в балете «Юноша и смерть», а его партнерша по сцене, солистка театра Анастасия Заклинская впервые предстанет перед зрителями в этом хореографическом шедевре.

«Мы будем танцевать с Бактияром одноактный балет Ролана Пети «Юноша и смерть». Я представлю роль Смерти, пришедшей к юноше в образе девушки. Эту партию исполняют известные балерины, поэтому, конечно, это волнительно, наверное, даже вдвойне, ведь у меня будет премьера. Я очень благодарна и счастлива попробовать себя в такой легендарной постановке выдающегося хореографа своего времени - Ролана Пети», - отметила Анастасия Заклинская.

В новом сезоне артистов балетной труппы «Астана Опера» наряду с большой премьерой балета «Сильфида» Германа Левенскольда ждут яркие гастрольные выступления. Кроме того, продолжатся и сольные гастроли артистов, в ближайшее время Бактияр Адамжан выступит на «Звездном гала» в Сеуле, столице Южной Кореи, будет блистать на церемонии вручения премии Петипа в Сан-Франциско, США, а также на Кипре и в других странах.