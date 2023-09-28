Казахстанские артисты выступили на международном театральном фестивале «Арт-Ордо» в Бишкеке

В Бишкеке в рамках IX Международного театрального фестиваля «Арт-Ордо – 2023», посвященного 100-летию народной артистки СССР Бакен Кыдыкеевой на сцене Кыргызского театра оперы и балета им А. Малдыбаева состоялся показ спектакля «Баян сұлу – Қозы Көрпеш» Казахского государственного академическогомузыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спектакль в современной постановке молодого казахстанского режиссера-постановщика Гульназ Балпеисовой пришли посмотреть столичные жители, деятели культуры и искусства Кыргызстана, представители творческой интеллигенции, политики, общественные деятели, казахстанские дипломаты и члены их семей, а также члены Ассоциации казахов в КР.

В культурном мероприятии, проводимом с 2007 года раз в два года, считающимся одним из крупнейших в Центральной Азии, принимают участие театральные коллективы из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Туркменистана, Беларуси, России и Кыргызстана.

Фото: Гульмира Абдрахманова/ МИА «Казинформ»

Актер Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева, исполнитель одной из главных ролей Ерболат Жусулан отметил важность проводимого международного фестиваля «Арт-Ордо».

- Мы приехали из Астаны по специальному приглашению, чтобы принять участие в международном фестивале «Арт-Ордо». Вниманию зрителей будет представлен спектакль «Баян сұлу – Қозы Көрпеш» по пьесе Габита Мусрепова. Со вчерашнего дня в рамках фестиваля просмотрели несколько спектаклей. Мероприятие проходит на хорошем уровне. Желаю, чтобы такие отличные фестивали продолжали существовать, - поделился своим мнением актер.

По мнению члена жюри, представителя от Казахстана Нурканата Жакыпбая, международный театральный фестиваль «Арт-Ордо» за столь короткий срок стал самым популярным фестивалем.

- Проведение такого рода фестивалей в театральной искусстве, в котором принимают участие коллективы из разных стран, очень необходимо. Каждый театр старается принять участие в таких мероприятиях, чтобы выйти на мировой уровень. Данные площадки позволяют обмениваться мнениями, новостями и опытом. Сегодняшняя постановка по мотивам казахского народного эпоса «Баян сұлу – Қозы Көрпеш» представлена публике по-особому в новом прочтении с элементами современности. Зал театра полон зрителями преимущественно молодого поколения. Для нынешней молодежи игра актеров на сцене, музыкальное сопровождение воспринимается легко и понятно, будто говорят на своем языке. Сегодня четвертый фестивальный день, ежедневно наслаждаемся просмотром трех-четырех спектаклей. На таких фестивалях артисты театрального искусства должны поддерживать общение друг с другом, обмениваться опытом, стремиться улучшать свой профессиональный уровень, - считает заслуженный деятель искусств Республики Казахстан Нурканат Жакыпбай.

Новое прочтение национальной классики в сопровождении живого оркестра, который воспринимался зрителями как неотъемлемая часть постановки, было восторженно и тепло принято любителями театрального искусства Кыргызстана. В завершении вечера казахстанские актеры были удостоены бурных аплодисментов, переходящих в овации.

Фото: Гульмира Абдрахманова/ МИА «Казинформ»