Казахстанские артисты высадили более 500 саженцев в Алматы

Известные артисты Казахстана Жубаныш Жексен, Максат Базарбаев, Айжан Нурмагамбетова, Абай Бегей, Карагоз Сулейменова, Алма Аманжолова, Марал Анарбек, Нурмухаммед Жакып, Акбота-Нур Сейтмагамбет, Индира Елемес, Ермек Меденов, Диана Исмаил, Нурсултан Нурбердиев, группа ALPHA, Жандос Айбасов, Еркебулан Дайыров и другие исполнители, актеры приняли участие в субботнике и призвали своих поклонников поддерживать чистоту окружающей среды, развивать и транслировать экологическую культуру, передает агентство Kazinform.

Артисты уверены, идеологический посыл и ценности таких масштабных социальных проектов, как «Таза Қазақстан» и «Алматы — наш общий дом», должны стать частью повседневной жизни каждого из нас. Экологические и творческие проекты в рамках проведения данных кампаний помогут еще больше привить любовь к окружающей среде, объединить единомышленников и формировать ценности бережного отношения к городской инфраструктуре.

— Последние события, связанные с ликвидацией последствий паводков, невольно заставляют каждого задуматься и стараться ценить то, что имеем. Стихийное бедствие территориально нас обошло, но, я уверен, оно глубоко затронуло и повлияло на мышление многих. Мы действительно должны поддерживать чистоту и призывать всех к этому. На самом деле достаточно того, чтобы каждый из нас не бросал мусор в неположенном месте, не причинял вред инфраструктуре и проявлял заботу к природе, — отметил заслуженный деятель РК, известный артист Жубаныш Жексен.

К слову, артисты приняли участие в посадке 300 яблонь и 200 карагачей на пересечении проспектов Абая и Алатау, также на прилегающей территории Центрального парка культуры и отдыха приняли участие в очистке арычной сети, покраске урн и ограждений, на территории сквера «Сары Арка» провели очистку арычной сети и посадили 50 саженцев. Также с участием звезд эстрады состоялась посадка 100 саженцев на территории сквера «Сейфуллина».

— Алматы — красивый город с богатой 1000-летней историей. Я здесь живу с 17 лет и ощущаю себя коренным алматинцем. В любом другом городе у меня поднимается давление, а по возвращении домой, как ни странно, нормализуется. Давайте держать наш любимый город Алматы в чистоте, чтобы он оставался визитной карточкой Казахстана. Призываю всех своих коллег и молодых талантов активно принимать участие, — отметил Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимов.

Акции в рамках реализации кампании «Алматы — наш общий дом» продолжаются. Более подробная информация — на сайте Almaty.kz.