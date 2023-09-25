Казахстанские артисты представят культурное наследие Амре в Париже, передает со ссылкой на на телеканал «Хабар» передает МИА «Казинформ».

В 2025 году состоится крупный проект во Франции, посвященный великому певцу Амре Кашаубаеву. Представители казахского культурного центра «Коркыт-Абай» в Париже выразили намерение представить культурное наследие Амре и показать новых талантливых музыкантов на большой сцене в Париже.

Музыканты уже договорились с симфоническим оркестром Франции и ведут подготовительные работы над проектом. Об этом стало известно во время прямого включения с Парижом в рамках телемарафона «Адал еңбек» на телеканале «Хабар».

- Я – казашка, я играю на традиционных инструментах, это значит – как только выхожу на сцену, я представляю Казахстан. В 2017 мы создали компанию с целью помогать с организацией мероприятий, концертов, спектаклей, с участием в фестивалях между Центральной Азией и Европой,- поделилась во время прямого включения музыкант Айгерим Ерсаинова.

Айгерим активно продвигает казахскую культуру во всем мире. Музыкант владеет игрой на 4 инструментах – кобызе, жетыгене, саз-сырнае и шан-кобызе. Она играла на разных сценах Европы и Азии и в 2022 году была признана одним из лучших французских молодых предпринимателей в искусстве.

По словам Айгерим Ерсаиновой, в 2024 году планируется провести крупный проект между Казахстаном и Францией, который называется «Фокус Казахстан». В 2025 году стартует культурный проект, посвященный великому певцу Амре Кашаубаеву.

Стоить отметить, что в 1925 году А. Кашаубаев впервые выступил во Франции и представил казахскую культуру мировой публике. Организаторы намерены представить культурное наследие великого музыканта и открыть новые имена Казахстана на большой сцене во Франции.