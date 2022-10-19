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    23:00, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанские арбитры получили назначения на матчи отбора ЧЕ-2022/23

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Татьяна Сорокопудова из Караганды и Наргис Магау из Алматы обслужат отборочные игры ЧЕ-2022/23 среди женских команд до 17 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

    Наши арбитры отработают матчи группы 2 Лиги «В», которые проходят в Албании.

    Северная Македония WU-17 – Албания WU-17

    Ассистент главного арбитра: Наргис Магау (Алматы).

    Резервный арбитр: Татьяна Сорокопудова (Караганда).

    18.10.2022. «Эльбасан-Арена», Эльбасан, Албания.

    Косово WU-17 – Северная Македония WU-17

    Главный арбитр: Татьяна Сорокопудова (Караганда).

    Ассистент главного арбитра: Наргис Магау (Алматы).

    21.10.2022. «Эгнатия», Рогожина, Албания.

    Албания WU-17 – Косово WU-17

    Главный арбитр: Татьяна Сорокопудова (Караганда).

    Ассистент главного арбитра: Наргис Магау (Алматы).

    24.10.2022. «Эльбасан-Арена», Эльбасан, Албания.






    Фото: www.kff.kz

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