23:00, 18 Октябрь 2022 | GMT +6
Казахстанские арбитры получили назначения на матчи отбора ЧЕ-2022/23
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Татьяна Сорокопудова из Караганды и Наргис Магау из Алматы обслужат отборочные игры ЧЕ-2022/23 среди женских команд до 17 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
Наши арбитры отработают матчи группы 2 Лиги «В», которые проходят в Албании.
Северная Македония WU-17 – Албания WU-17
Ассистент главного арбитра: Наргис Магау (Алматы).
Резервный арбитр: Татьяна Сорокопудова (Караганда).
18.10.2022. «Эльбасан-Арена», Эльбасан, Албания.
Косово WU-17 – Северная Македония WU-17
Главный арбитр: Татьяна Сорокопудова (Караганда).
Ассистент главного арбитра: Наргис Магау (Алматы).
21.10.2022. «Эгнатия», Рогожина, Албания.
Албания WU-17 – Косово WU-17
Главный арбитр: Татьяна Сорокопудова (Караганда).
Ассистент главного арбитра: Наргис Магау (Алматы).
24.10.2022. «Эльбасан-Арена», Эльбасан, Албания.
Фото: www.kff.kz