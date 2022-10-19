Казахстанские арбитры получили назначения на матчи отбора ЧЕ-2022/23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Татьяна Сорокопудова из Караганды и Наргис Магау из Алматы обслужат отборочные игры ЧЕ-2022/23 среди женских команд до 17 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Наши арбитры отработают матчи группы 2 Лиги «В», которые проходят в Албании.

Северная Македония WU-17 – Албания WU-17

Ассистент главного арбитра: Наргис Магау (Алматы).

Резервный арбитр: Татьяна Сорокопудова (Караганда).

18.10.2022. «Эльбасан-Арена», Эльбасан, Албания.

Косово WU-17 – Северная Македония WU-17

Главный арбитр: Татьяна Сорокопудова (Караганда).

Ассистент главного арбитра: Наргис Магау (Алматы).

21.10.2022. «Эгнатия», Рогожина, Албания.

Албания WU-17 – Косово WU-17

Главный арбитр: Татьяна Сорокопудова (Караганда).

Ассистент главного арбитра: Наргис Магау (Алматы).

24.10.2022. «Эльбасан-Арена», Эльбасан, Албания.

















Фото: www.kff.kz