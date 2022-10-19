Казахстанские арбитры обслужат матчи чемпионата Европы по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские судьи отправились в Польшу для обслуживания игр квалификации чемпионата Европы 2023 года среди команд до 17 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Все матчи группы 5 пройдут в Польше, где помимо команды хозяев, сыграют Австрия, Андорра и Черногория.





Австрия U-17 – Андорра U-17

Главный арбитр: Булат Сариев (Уральск)

Ассистент главного арбитра: Сергей Калачев (Атырау)

20.10.2022. «Общественный стадион», Торунь, Польша.

Австрия U-17 – Черногория U-17

Главный арбитр: Булат Сариев (Уральск)

Ассистент главного арбитра: Сергей Калачев (Атырау)

23.10.2022. «Урбан», Шубин, Польша.

Польша U-17 – Австрия U-17

Ассистент главного арбитра: Сергей Калачев (Атырау)

Резервный арбитр: Булат Сариев (Уральск)

26.10.2022. «Общественный стадион», Торунь, Польша.





















Фото: www.kff.kz