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    21:12, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанские арбитры обслужат матчи чемпионата Европы по футболу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские судьи отправились в Польшу для обслуживания игр квалификации чемпионата Европы 2023 года среди команд до 17 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

    Все матчи группы 5 пройдут в Польше, где помимо команды хозяев, сыграют Австрия, Андорра и Черногория.


    Австрия U-17 – Андорра U-17

    Главный арбитр: Булат Сариев (Уральск)

    Ассистент главного арбитра: Сергей Калачев (Атырау)

    20.10.2022. «Общественный стадион», Торунь, Польша.

    Австрия U-17 – Черногория U-17

    Главный арбитр: Булат Сариев (Уральск)

    Ассистент главного арбитра: Сергей Калачев (Атырау)

    23.10.2022. «Урбан», Шубин, Польша.

    Польша U-17 – Австрия U-17

    Ассистент главного арбитра: Сергей Калачев (Атырау)

    Резервный арбитр: Булат Сариев (Уральск)

    26.10.2022. «Общественный стадион», Торунь, Польша.







    Фото: www.kff.kz


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