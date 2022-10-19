21:12, 18 Октябрь 2022 | GMT +6
Казахстанские арбитры обслужат матчи чемпионата Европы по футболу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские судьи отправились в Польшу для обслуживания игр квалификации чемпионата Европы 2023 года среди команд до 17 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
Все матчи группы 5 пройдут в Польше, где помимо команды хозяев, сыграют Австрия, Андорра и Черногория.
Австрия U-17 – Андорра U-17
Главный арбитр: Булат Сариев (Уральск)
Ассистент главного арбитра: Сергей Калачев (Атырау)
20.10.2022. «Общественный стадион», Торунь, Польша.
Австрия U-17 – Черногория U-17
Главный арбитр: Булат Сариев (Уральск)
Ассистент главного арбитра: Сергей Калачев (Атырау)
23.10.2022. «Урбан», Шубин, Польша.
Польша U-17 – Австрия U-17
Ассистент главного арбитра: Сергей Калачев (Атырау)
Резервный арбитр: Булат Сариев (Уральск)
26.10.2022. «Общественный стадион», Торунь, Польша.
Фото: www.kff.kz