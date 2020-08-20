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Казахстанские арбитры обслужат матч Лиги Чемпионов

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Августа 2020, 10:49
Казахстанские арбитры обслужат матч Лиги Чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская бригада арбитров во главе с Фуркатом Атажановым обслужит матч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и победителем пары «Шериф» - «Фила». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Главным судьей встречи назначен Фуркат Атажанов, которому будут помогать лайнсмены Сергей Калачев и Дархан Тулегенов, а также четвертый рефери Григорий Московченко.

Матч состоится 26 августа на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку.


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