Казахстанские арбитры обслужат матч Лиги Чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская бригада арбитров во главе с Фуркатом Атажановым обслужит матч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и победителем пары «Шериф» - «Фила». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Главным судьей встречи назначен Фуркат Атажанов, которому будут помогать лайнсмены Сергей Калачев и Дархан Тулегенов, а также четвертый рефери Григорий Московченко.

Матч состоится 26 августа на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку.