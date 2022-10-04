10:34, 04 Октябрь 2022 | GMT +6
Казахстанские арбитры обслужат матч «Баварии»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Судейская бригада из Казахстана во главе с Саятом Карабаевым (Астана) обслужат матч Юношеской лиги УЕФА между командами «Бавария» (Мюнхен, Германия») и «Виктория» (Пльзень, Чехия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.
Игра пройдет сегодня, 4 октября, в Мюнхене. Начало встречи – в 17:00 по времени Астаны.
Помогать С.Карабаеву будут Евгений Бельский (Тараз) и Самат Тергеусизов (Алматы).
Фото: kff.kz