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Казахстанские арбитры будут работать на чемпионате мира четвертого дивизиона по хоккею в Кыргызстане
3 Марта 2022 15:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Арбитры Казахстанской федерации хоккея получили назначение на матчи чемпионата мира в четвертом дивизионе, который сегодня, 3 марта, стартует в Кыргызстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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На турнире в Бишкеке с 3 по 8 марта сыграют сборные Кувейта, Малайзии, Сингапура, Ирана, а также хозяева соревнований.
В качестве главного судьи обслуживать встречи будет Владимир Суслов. Также назначения получили линейные арбитры Тимур Искаков и Александр Ядрышников. Стоит также отметить, что Владимир Суслов и арбитр Континентальной хоккейной лиги Торнике Кучава в рамках чемпионата проведут семинар для азиатских рефери.
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