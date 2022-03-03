Казахстанские арбитры будут работать на чемпионате мира четвертого дивизиона по хоккею в Кыргызстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Арбитры Казахстанской федерации хоккея получили назначение на матчи чемпионата мира в четвертом дивизионе, который сегодня, 3 марта, стартует в Кыргызстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На турнире в Бишкеке с 3 по 8 марта сыграют сборные Кувейта, Малайзии, Сингапура, Ирана, а также хозяева соревнований.

В качестве главного судьи обслуживать встречи будет Владимир Суслов. Также назначения получили линейные арбитры Тимур Искаков и Александр Ядрышников. Стоит также отметить, что Владимир Суслов и арбитр Континентальной хоккейной лиги Торнике Кучава в рамках чемпионата проведут семинар для азиатских рефери.