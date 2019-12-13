Казахстанские аккумуляторы поставляются в 9 стран
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о достижениях страны в области индустриализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За период второй пятилетки индустриализации в машиностроении объем продукции вырос в 1,2 раза. Увеличилась доля автопрома в машиностроении до 26%. Расширена линейка производимых автомобилей (сейчас собираются 167 моделей авто). В отрасли были освоены новые виды продукции: такие как инфокоммуникационное оборудование, модемы, винтовые насосы, осветительные приборы и электрораспределительная аппаратура, центральные кондиционеры», - сказал Бейбут Атамкулов на торжественной церемонии вручения премии «Алтын Сапа».
Министр напомнил о том, что налажен выпуск ориентированных на экспорт рефрижераторных вагонов.
«Мы первыми в Центральной Азии освоили производство сверхмощных трансформаторов мощностью до 500 МВА (мегаватт). Ярким примером осуществления максимальных возможностей программы индустриализации является АО «Кайнар-АКБ». Экспорт наших аккумуляторов уже налажен в 9 стран. Уверенно развивается химическая промышленность, фарминдустрия, легкая промышленность», - подчеркнул Б. Атамкулов.
Напомним, в столице проходит торжественная церемония награждения победителей-лауреатов премии «Алтын сапа» и ежегодного республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.
- Вопросы сокращения распространенности всех форм насилия обсудили в Нур-Султане
- Бюджет города Алматы на 2020 год составил более 700 млрд тенге
- Учитывая ошибки, продолжим выбранный курс – Бейбут Атамкулов об индустриализации
- Системой ОСМС в январе 2020 года будет охвачено 88% казахстанцев
- Касым-Жомарт Токаев наградил победителей премии «Алтын сапа» и конкурса «Парыз»
- Об обновлении общественного транспорта рассказал аким Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана