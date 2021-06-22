Казахстанские аккумуляторы планируют экспортировать во Францию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о механизме возмещения затрат экспортерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2019 года был введен инструмент возмещения затрат экспортеров обработанной продукции по доставке товаров от завода изготовителя до импортера. Благодаря поддержке около 300 предприятий стали поставлять свою продукцию на более дальние расстояния», - сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

Министр привел конкретные примеры.

«Например, возмещение помогло с поставками льна и рапса в Бельгию, а металлургической продукции в Японию. Наши аккумуляторы теперь продаются в Италии, с этого года планируем их дальше продвигать на французский рынок», - заключил глава Минторговли.

Ранее Б. Султанов рассказал о ситуации с экспортом.

По его словам, ажиотажные закупки странами базовых продуктов питания позволили нарастить экспорт казахстанской обработанной сельхозпродукции на 18,1%.

«Для обеспечения стабильности внутреннего рынка и прогнозируемого объема экспорта мы планируем с нашими соседними странами (Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Иран и РФ) заключать форвардные договора по взаимной поставке картофеля, лука, моркови и капусты в межсезонье и период сборов урожая. В период массового сбора урожая мы можем поставить в соседние страны порядка 765 тыс. тонн овощей. При этом наш рынок будет своевременно обеспечиваться 280 тысячами тонн импортных ранних овощей», – отметил министр.